Pao prvi snijeg, stigla je zima: Od sutra na snazi važno pravilo za vozače, pogledajte kakvo nas vrijeme čeka za produženi vikend

Zabijeljeli su se u četvrtak Zavižan i Platak, vrijeme - vjetrovito, hladno i bijelo. Zima je stigla u pravi trenutak. Begovo Razdolje okovalo je inje - dovoljno za prvo zimsko uživanje i fotografiranje pa nije čudo da su neki požurili uživati u bijeloj čaroliji. Spremni su i Gorani, ali na sigurnom - u kućama. Kažu – bilo je i vrijeme da malo zahladi, a djecu će snijeg posebno razveseliti.

U vožnji treba biti posebno oprezan. Ledena kiša u četvrtak je bila na automobilima, poledica na cestama. Zimska služba je i bez ozbiljnog snijega u pogonu. Još od 15. listopada na 50 kilometara najsnježnije dionice autoceste spremno je 12 vozila s posipačima i ralicama, a u skladištu je oko 2000 tona soli.

Pravila treba poštovati, naime, kako objašnjava službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa PU primorsko-goranske Siniša Jurković: ''Najviše problema zadaju vozači teretnih vozila koji ne poštuju izrečene zabrane i ograničenja. Sve sudionike koji su prekršili zabrane strogo ćemo kažnjavati.''

Od petka na svim zimskim dionicama cesta i autocesta u Hrvatskoj obavezna je zimska oprema na automobilima - četiri zimske gume ili ljetne uz najmanju dubinu profila četiri milimetra te lance u prtljažniku. Obaveza vrijedi do 15. travnja. Neodgovorne vozače čeka kazna od 130 eura, podsjetila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Produženi vikend - tri neradna dana pred nama mnogi žele iskoristiti daleko od hladnoće, sivila i magle. Uz Vukovar i Škabrnju, gdje se u ponedjeljak očekuje mnoštvo građana, meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja zna i gdje će idućih dana biti najviše sunca.

Od početka mjeseca osjetno je hladnije u kopnenom dijelu zemlje, ispod prosjeka za doba godine, dok je stabilna atmosfera sve to vrijeme Jadranu donosila i sunce i toplinu. Temperatura mora od 20 do 22 stupnja dovoljna je čak i za kupanje. Bura sad već pomalo sve to izjednačava, a vrijeme se mijenja.

Odmicanjem hladnoće sljedećih nekoliko dana i na kopnu će biti toplije, osobito uz južinu u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Sljedeći tjedan nosi nam i oborine, a iza srijede, kako sada stvari stoje, i novo osjetno zahladnjenje. Vikend će ipak većinom biti ugodan.

U kopnenim krajevima postupan porast dnevne temperature, uz i dalje hladna i ponegdje maglovita jutra, ali zato mnogo veće šanse za sunce tijekom dana nego što je to bilo cijeli ovaj tjedan. Krajem nedjelje na zapadu uz južinu po koja kap kiše. Slično i u ponedjeljak uz promjenjivije nebo.

Na Jadranu će prevladavati sunčano sve do sredine nedjelje, kad će se na sjevernom dijelu postupno početi skupljati oblaci, a navečer i u noći na ponedjeljak bit će i kiše. Sjeverni i dio srednjeg Jadrana može očekivati povremeno kišu i u ponedjeljak. Sutra i prekosutra još bura, potom jugozapadnjak, pa jugo. I na moru će uz južinu biti toplije.

Glavne značajke ovog produženog vikenda bit će postupno toplije vrijeme uz slabljenje bure i okretanje na jugo, zatim kiša, koja je izgledna s nedjelje na ponedjeljak, i to ponajprije na sjevernom Jadranu i u zapadnoj unutrašnjosti.

Vrijeme na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u ponedjeljak bit će promjenjivo, po jugu, to znači i toplije, ali i ponegdje kišovito. Kiša je, prema dosadašnjim izračunima, najizglednija na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, u Lici i sjevernoj Dalmaciji, dakle može je biti i u Škabrnji, dok su šanse za oborine u Vukovaru na taj dan manje.

