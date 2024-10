U novom tjednu se očekuju sunčana razdoblja i ugodne temperature: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nad našim krajevima jača greben istočnoeuropske anticiklone, atmosfera je sve stabilnija pa će tako sljedećih dana i vrijeme biti stabilno, a početkom novog tjedna i većinom sunčano. Lijepi su to dani rane jeseni, uz obilje sunca i ugodnu dnevnu temperaturu. Stabilnost u posljednjoj dekadi listopada najčešće znači i jutarnje magle u kopnenim krajevima pa će tako biti i sljedećih dana. One se sad već mjestimice mogu zadržati i dio prijepodneva ili izdići u niski oblačni sloj.



Prvo jutro u novom radnom tjednu u većini krajeva bit će pretežno sunčano. Mjestimice dakle magla, prije svega u zapadnoj unutrašnjosti, uz rijeke te po kotlinama gorske Hrvatske. No tijekom noći lokalno magle ili niskih oblaka može biti i ponegdje na sjevernom Jadranu. Vjetar će sutra i prekosutra biti dosta slab, samo duž jadranske obale rano i to mjestimice malo bure. Jutro na kopnu uz vedrinu hladno, od 2 do 6, dok je na moru još uvijek ugodnije, uglavnom između 13 i 18 stupnjeva.



U ponedjeljak se svakako slojevito odjenite, jer će nakon hladnog jutra, poslijepodne biti znatno toplije. Uz sunce u središnjoj Hrvatskoj se očekuje 16 do 18 stupnjeva.

Pretežno sunčano i danju toplo i u Slavoniji i Baranji. Uz dobre biometeorološke prilike, ovakvo vrijeme povoljno će utjecati na naše zdravlje i raspoloženje. Lokalno tek slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura od 16 do 18 stupnjeva.



Sunčano će poslijepodne prevladavati i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a temperatura ugodna. U gorju od 17 do 20, a na sjevernom Jadranu od 21 do 23 stupnja.



I Dalmaciju očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura ovdje će biti od 21 do čak 24 stupnja.



More više nije toplo, ali nije niti osobito hladno. S obzirom da je sve više onih koji razumiju benefite kupanja i u hladnijem moru, evo i informacija o temperaturi. Mjeri se od 19 stupnjeva na sjevernom Jadranu do 22 nešto južnije: u Šibeniku, Splitu, Komiži, Hvaru i Dubrovniku. Generalno je toplije u Dalmaciji i na otocima.

Vrijeme idućih dana

A nakon ponedjeljka, sunčano će biti još i u utorak na kopnu, dok nas u srijedu očekuje nešto promjenjivije vrijeme, kad će biti moguće i malo kiše, uglavnom u gorju ili zapadnoj unutrašnjosti. No cijeli tjedan će biti i sunčanih razdoblja i neće biti hladno. Hladnije jedino u područjima gdje se jutarnja magla dulje zadrži. No u većini krajeva danju ipak oko 17, 18 stupnjeva.



U utorak ujutro na Jadranu mjestimice magla i niski oblaci. Potom će posvuda prevladavati sunčano. Srijeda i na more nosi promjenjivije vrijeme, uz mogućnost za malo kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. Potom sunčana razdoblja. U drugoj polovici tjedna puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, no temperatura se neće značajnije mijenjati, zadržat će se ugodno toplo.

Izuzev mogućnosti za po koju kap kiše na sjevernom Jadranu i u gorju sredinom tjedna, uglavnom nas čeka lijepo jesensko vrijeme, uz česta sunčana razdoblja i ugodnu dnevnu temperaturu.

