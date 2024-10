Nakon što se predsjednik Zoran Milanović obrušio na premijera Andreja Plenkovića putem društvenih mreža uslijedio je i odgovor.

Sa stranačkog skupa u Šibeniku Plenković poručuje kako je Milanović taj koji pokazuje autoritarne manire i prema vojsci i prema obavještajnoj agenciji.

HDZ je pisao SOA-i, kaže, samo zato da bi prekinuo farsu koju je SDP-ov Ranko Ostojić pokrenuo kada je pitao SOA-u financiraju li Milanovićevu kampanju Rusi.

"Ovdje se jednostavno on boji da mu prvi čovjek hrvatske vojske istinom ne dokaže hrvatskoj javnosti da laže. A on laže tjednima, mjesecima, očito za ruske interese, imao koristi ili ne ili bio samo korisni idiot. Ne poštuje načelnika Glavnog stožera. Što mu zabranjuje? U vezi čega? Od kud mu ovlasti da u mirnodopsko vrijeme ne da čovjeku da dođe na odbor, pa šta je to? To zahtjeva apsolutnu konsternaciju", rekao je Plenković.

