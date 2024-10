Dolaze nam dani koje možemo svrstati u najljepši dio rane jeseni. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U nedjelju posvuda stabilnije i sunčanije i relativno ugodno. Izgleda da nam predstoji nekoliko dana s vremenom koje obično svrstavamo u najljepši dio rane jeseni.

Sredozemna ciklona koja je Jadranu donijela kišu, a po koju kap ovih dana i u unutrašnjost, postupno iščezava, pa će naši krajevi sljedećih nekoliko dana u potpunosti biti pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, anticiklone sa središtem dosta dalje na sjeveroistoku Europe. Za nas to znači stabilnije, suho i barem na koji dan većinom sunčano vrijeme. U kopnenim krajevima jutra će, iz istog razloga, sve češće biti maglovita, osobito po kotlinama gorske Hrvatske. Evo kako će izgledati nedjeljno jutro.

U većini krajeva prevladavat će sunčano, na moru uglavnom u početku još uz umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti mjestimice magla, a samo u gorskoj Hrvatskoj ponegdje se može očekivati i nešto više oblaka. Vjetar na kopnu većinom slab, dok će na Jadranu puhati umjerena, podno Velebita ujutro još na udare i jaka bura, a u Dalmaciji, bura, istočnjak te na jugu zemlje jugo. Jutro će na kopnu biti i dosta hladno, najhladnije na mjestima s najviše vedrine, na sjeveru i istoku zemlje. Očekuje se od 3 do 8, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Dakle, na moru 10-lak do 15 stupnjeva u početku toplije nego u unutrašnjosti.

I to je jedna od karakteristika ovog prijelaza od ljeta prema zimi. Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, bez vjetra, uz temperaturu najčešće oko 16 stupnjeva. Malo toplije u Slavoniji i Baranji, tu se očekuje između 15 i 18. Puhat će slab istočni vjetar, dok će nebo još jednom biti osunčano.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz povremeno malo oblaka, na sjevernom Jadranu poslijepodne će prevladavati vedro. Puhat će bura, većinom slaba i umjerena. Temperatura, u gorju od 13 do 16, a na sjevernom Jadranu od 19 do 23 stupnja. I u Dalmaciji će se razvedravati pa će poslijepodne prevladavati sunčano. Sjevernije bura, južnije i dalje jugo. No vjetar neće biti osobito jak. Temperatura ovdje ide i do 24 stupnja.

Vrijeme će biti najvećim dijelom sunčano i u ponedjeljak i u utorak, no ujutro ponegdje i uz maglu. U srijedu porast naoblake, pa će mjestimice, uglavnom na zapadu i u gorju biti moguće i malo kiše. Tad će zapuhati i umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura se neće značajnije mijenjati, u utorak jedino tijekom dana malo toplije. Jutra će zato biti hladna, pa je ukupno, u sljedećem tjednu slojevita odjeća najbolje rješenje.

I na Jadranu u ponedjeljak i utorak sunčano i mirno. Povremeno će biti tek nešto naoblake. No većinom sunčano. U srijedu već posvuda oblačnije, osobito na sjevernom dijelu gdje se potom mjestimice očekuje i kiša. Vjetar slab, u srijedu bura i sjeverozapadnjak. Temperatura, bez veće promjene.

U prvoj polovici tjedna dakle, više sunca, u drugoj ponešto promjenjivije vrijeme, no kiša, uglavnom u srijedu i četvrtak, i to prije svega u gorju i na sjevernom Jadranu, a drugdje rijetko i malo. U utorak malo toplije, inače temperatura se neće značajnije mijenjati. Iduća dva, tri dana, po mnogim odlikama vremena pripadaju najljepšem dijelu rane jeseni.

