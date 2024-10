Slijedi nam nekoliko promjenjivih dana: Hoće li u njima biti više kiše ili sunca, otkriva meteorolog Nove TV

Vrijeme nam se pomalo kvari. Iako anticiklona nad sjeveroistokom Europe jača i tamo nastavlja donositi stabilno vrijeme, njezin ogranak nad nama polako slabi i povlači se prema sjeveru što će naposljetku dopustiti frontama sa zapada da nam se više približe i destabiliziraju atmosferu.

U isto vrijeme, u višim slojevima, stiže nam malo vlažniji zrak, tako su pred nama promjenjivi dani u kojima će biti i kiše i sunca.



U četvrtak će ujutro biti pretežno oblačno, najoblačnije na zapadu. Osobito u Istri, Primorju, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj. I tamo je zato najveća mogućnost za povremenu, slabu kišu, no malo može pasti i drugdje, dok će najviše sunca ujutro biti u Slavoniji i Baranji.

Vjetar će puhati uglavnom slabo, ponegdje na obali i umjereno. Tamo će bura okretati na jugo. Pri tome će jutro biti relativno toplo, na kopnu najniža temperatura oko 10 stupnjeva, a na Jadranu oko 18.



Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj također će biti pretežno do potpuno oblačan. Lokalno će pasti malo prolazne kiše, no moguća su i kraća sunčana razdoblja. Dan će biti svjež, s najvišom temperaturom od 13 do 15 te sa slabim vjetrom, promjenjiva smjera.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno poslijepodne. Bit će oblačnije nego ujutro, ali i uz sunčana razdoblja, osobito na istoku, dok u zapadnijim predjelima moguće malo prolazne kiše. Vjetar će biti slab istočni i jugoistočni, samo u Podunavlju povremeno i umjeren. Na zapadu će biti svježije, 13 do 15, a na istoku toplije, do 17, ponegdje i 18 stupnjeva.



U Istri i Primorju poslijepodne će se djelomično razvedravati, tako da će biti više sunca nego ujutro, i manja je mogućnost za kišu. Ona se ne može baš potpuno isključiti, no u svakom slučaju, bit će rijetka i sporadična. Puhat će umjereno jugo, samo još pod Velebitom navečer bura. Temperatura će biti između 19 i 22.

U gorju ostaje većinom oblačno tijekom cijeloga dana, povremeno uz malo kiše, iako će ona biti rjeđa popodne i navečer. Najviša temperatura oko 13 u Gorskom kotaru te oko 18 u Lici.



U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Rijetko može pasti i malo prolazne kiše ili kratak pljusak, ponajprije na srednjem dijelu te u unutrašnjosti. Puhat će jugo, koje će u drugom dijelu dana postupno jačati na umjereno. Temperatura će biti između 21 i 24.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana na kopnu bit će djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Lokalno je pri tome moguće malo kiše, ponajprije u gorskim i središnjim predjelima, u petak, dok će se u nedjelju razvedravati. Vjetar će biti slab do umjeren istočnih smjerova. A temperatura uglavnom od 8 ujutro do 16 poslijepodne, jedino u nedjelju malo hladnije.



Na Jadranu pretežno oblačno, češće s kišom, a moguće i grmljavinom, osobito u subotu. Tad će kiša biti najobilnija. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će za vikend okretati na buru i levant. U subotu na sjeveru, a u nedjelju u Dalmaciji. U nedjelju će zatim vjetar slabjeti. Temperatura se neće jako mijenjati sljedećih dana, uglavnom će biti od 17, 18 ujutro do 21, 22 poslijepodne.



Od dva dana vikenda, nedjelja će biti povoljnija i sunčanija nego subota. U subotu će na obali biti dosta kišovito. Uz to, treba računati da će vikend biti pomalo svjež, ne toliko po temperaturi, koliko zbog bure i istočnog vjetra koji će puhati, pa će se činiti hladnije od tih 15 do 20 stupnjeva koliko će se mjeriti.

