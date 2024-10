Građani zagrebačke ulice Srebrnjak konačno dobili toplu vodu, stiglo objašnjenje i od gradonačelnika: "Očito nema alternative nego da se zamijeni infrastruktura…“

Nakon što je Dnevnik Nove TV prošlog tjedna izvještava o radovima u ulici Srebrnjak - stanari su tek u subotu, nakon više od 40 dana, dobili plin. Ali ulica još nije završena, a rokovi su davno probijeni.

Dnevnik Nove TV pitao je gradonačelnika zašto se obećava ono što se ne može ispuniti - prvo je za probijanje rokova bila kriva vremenska prognoza i kišni dani, a sad za drugu lokaciju krivi izvođače radova, koje je odabrao - upravo grad.

Vikende planiraju prema tome - kod koga se mogu ići otuširati. Više od 40 dana bez plina - odnosno bez tople vode i grijanja živjeli su stanari zagrebačke ulice Srebrnjak.

"Sad zadnje sam imala kanticu pa sam zagrijavala vodu", rekla je Mirjana Kristić.

Iako je izvođač radova prije deset dana najavljivao kako će ga dobiti već početkom ovog tjedna, plin je pušten tek danas. I to ne svima.

"Plin je došao prije jedno pola sata. Ja vam ne mogu opisati koja je to sreća da ne moram okolo moljakati i ići prijateljima i prijateljicama da se mogu normalno otuširati i da mogu normalno živjet", rekao je Damir.

"Smrzavamo se! Ne vjerujem dok mi ne dođu, ne uključe, nemam drugo grijanje nego plinsko", rekla je Anica Regan.

Preostalih 15 potrošača, obećavaju iz grada, plin će dobiti u ponedjeljak. Ogorčeni su jer se rokovi probijaju.

Pitanje je postavljeno i zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

"Pa kao što sam rekao, evo baš se nalazimo na zapadnom dijelu grada gdje građani dok je HEP radio te radove pa konkretno znam građane koji treći puta nisu imali vodu u dvije godine. Treći puta. I po tjednima ili po mjesec dana traju. Očito nema alternative nego da se zamijeni infrastruktura, bilo da rade državne ili gradske firme", rekao je Tomašević.

Ljutiti su i stanari u Mlinarskoj koji s radovima žive od srpnja.

"Djelatnika ima jako malo, oni dolaze ujutro u osam ili devet pa piju kave, a u 15 više nema nikoga. Jedan dio su asfaltirali, postavljali su šahte pa su opet išli kopat nakon tri dana, tri puta rade jedan te isti posao", rekao je Miroslav Pučko.

I tu se radila rekonstrukcija plinovoda i trebala je biti gotova početkom rujna.

"Bizarna činjenica je da na ovoj ruti se ide za banske dvore, voze se premijer, ministri. Ovako kako sada to vidite to tako izgleda zadnja tri tjedna. Znači to je posao od jednog dana. Vidimo li koga? Ne vidimo nikoga. Subota je, nema kiše, znači mogli su završit", rekao je Goranko Fižulić.

Iz Grada se pravdaju - izvođač nije obavio posao kako treba. Na kraju su posao preuzele Zagrebačke ceste.

"Za Mlinarsku je izvođač radova privatna firma koja je pobijedila na javnoj nabavi jer je dala najpovoljniju ponudu je prijavljena policiji od strane gradske uprave. Isto tako ćemo aktivirat sve penale gdje dolazi do kašnjenja rokova", rekao je Tomašević.

Što se tiče Mlinarske, ona bi trebala biti gotova za tjedan dana. Srebrnjak isto tako, ako opet ne bude problema s izvođačem.

Do tad im ostaju neasfaltirane ulice i prašina pred kućama. Svima koji su dobili račune za razdoblje u kojem nisu imali plina gradonačelnik poručuje - neka se jave u Holding.

