Stiže nova promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Naše krajeve pokriva prostrano područje anticiklonalne aktivnosti koju će u manjoj mjeri povremeno narušavati prodori vlažnog zraka i stvarati pokoji kišni oblak. Jedan takav donosi oslabljena fronta koja će se u ponedjeljak svojom glavninom premještati sjeverno od Hrvatske.

U nedjelju ujutro djelomice, a u Dalmaciji i pretežno sunčano. Više oblaka bit će povremeno na sjeveru Jadrana. Ponegdje po gorskim kotlinama i uz Savu kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a u Dalmaciji sjeverozapadni. U unutrašnjosti ujutro hladno uz najnižu temperaturu od 6 do 10, a na Jadranu osjetno toplije od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano povremeno uz slab do umjeren jugozapadnjak, u višim predjelima i jak. Najviša temperatura 21 ili 22 stupnja. U istočnim predjelima pretežno sunčano mjestimice uz slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Poslijepodne temperatura do 23 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Povremeno na širem riječkom uz više oblaka može pasti malo kiše. U gorskom dijelu zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a na Jadranu umjeren zapadnjak. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 22 do 24 stupnja. Uz malo pripreme, more je i dalje povoljno za kupanje od 19 stupnjeva na sjeveru do već ugodnijih 23 na jugu.

U unutrašnjosti u ponedjeljak promjenljivo oblačno ponegdje uz malo kiše, ali i kraća sunčana razdoblja. Zatim djelomice sunčano i ugodno toplo, dok će jutro biti hladno uz mjestimičnu maglu. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu pretežno sunčano. Samo u ponedjeljak na sjeveru promjenljivo mjestimice uz malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a temperatura bez veće promjene.

Čini se da će u drugoj polovici tjedna biti više promjenljivo povremeno s kišom i to najviše u gorskom području i na sjevernom dijelu Jadrana, osobito slijedeći vikend. No to svakako valja potvrditi, jer je razina pouzdanosti još mala.

