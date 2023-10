Stiglo je pravo jesensko vrijeme: Prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja

S hladnom frontom stigla je kiša, ali i osjetno hladniji zrak, pa iza dugog toplog ljeta koje se evo rastegnulo skroz do sredine listopada, napokon je stigla jesen.

Na jugu je i danas još bilo dosta toplo, kao što će to, uostalom, iako u znatno blažem obliku, ali svakako toplije nego u unutrašnjosti i ne prehladno biti i idućih dana.

Pod utjecajem anticiklone, u ponedjeljak ponovno više sunca i stabilnije, na moru u početku i burno, no sve skupa cijeli ovaj tjedan bit će dosta promjenjivo pa će dojam vremena generalno ipak biti drugačiji nego je to bilo do nedjelje.

Prvo, čeka nas prilično hladno jutro u kopnenim krajevima, možda i prvi put ove sezone, svega dva do pet stupnjeva u zoru, a mjestimice u unutrašnjosti bit će i maglovito. Drugdje djelomice ili pretežno sunčano, duž Jadrana uz jaku i olujnu buru, zbog čega za prvi dio dana stoji i upozorenje. Sredinom dana će bura slabjeti. Jutarnja temperatura uz obalu i na otocima će biti većinom 10-ak do 15 stupnjeva.

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj uglavnom pretežno sunčano, tek povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, no čak i uz sunce neće biti toplo: očekujemo možda dva ili tri stupnja više nego danas: za ranog poslijepodneva bit će oko 13.

I u Slavoniji i Baranji u ponedjeljak pretežno sunčano, bez vjetra, te dosta svježije u usporedbi s vremenom do ovog vikenda. Najviša dnevna temperatura bit će između 13 i 15 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, očekuje se djelomice ili pretežno sunčano prijepodne, ali uz više oblaka zato u drugom dijelu dana. Na Jadranu će u početku puhati jaka i olujna bura, no oslabjet će. Dnevna temperatura, u gorju od 8 do 13, a na moru između 15 i 20 stupnjeva.

I u Dalmaciji prvi dio dana djelomice sunčano, a poslijepodne uz porast naoblake sa zapada. Jaka bura, postupno će slabjeti, a temperatura će biti između 17 i 22 stupnja.

More je i dalje 22 ili 23, očekivano u nedjelju toplije od zraka, ono uvijek temperaturom kasni, no sasvim sigurno i more će se uskoro rashladiti.

U utorak nas čeka djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te i dalje svježe, za jaknu. Više oblaka bit će u srijedu, kad na zapadu može pasti i malo kiše. I u nastavku tjedna zadržat će se promjenjivo, jedino će prema vikendu opet biti i ponešto toplije. U ovoj prvoj polovici tjedna zato, uz ovako hladna jutra, lokalno će biti moguć slab mraz, a mjestimice i magla.

I na Jadranu u utorak djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, pri čemu je i malo kiše moguće na jugu. Od srijede promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, i to izglednije na sjevernom dijelu. U utorak će puhati bura, a u srijedu u Dalmaciji jugo koje će se do četvrtka onda proširiti na cijelu obalu i zatim pojačati. I na Jadranu će krajem tjedna uz južinu ponovno biti toplije.

Iako će hladnoća popustiti i pred vikend temperatura ponovno porasti, za vikend je, nažalost, prema današnjim izračunima izgledna nova jača kiša. O tom će svakako više riječi biti idućih dana kad prognoza za taj period bude preciznija.

