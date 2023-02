I jutro uoči početka vikenda bilo je vrlo hladno - na kopnu s temperaturom između -14 koliko je bilo u Delnicama i -5 koliko je bilo u Zagrebu, dok je na Jadranu bilo oko nule. Kad će kraj tog hladnog vala i smiješi li nam se toplije vrijeme, više detalja nudi vremenska prognoza meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića Topića.

Nakon toplog siječnja, uslijedila je hladnija veljača, barem je ova njezina prva dekada hladnija od prosjeka, a ako gledamo srednju dnevnu temperaturu, na Jadranu je ovako hladno posljednji put bilo prije točno dvije godine, u veljači 2021. No, još će samo u subotu ujutro biti tako hladno.

Prijepodne će biti sunčano, na obali i većinom vedro, a na kopnu uz malu do umjerenu naoblaku koja će stizati sa sjevera, ali bit će to samo visoki, prozirni oblaci koji neće umanjivati taj dojam sunčanog vremena. Puhat će slab do umjeren vjetar, u unutrašnjosti jugozapadni, a na obali bura.

Subotnje jutro bit će zadnje vrlo hladno u ovom hladnom valu. Na kopnu će najniža temperatura biti između -11 i -7, a na Jadranu od jedan do tri Celzijeva stupnja. I opet je na snazi žuti Meteoalarm zbog niske temperature.

Drugi dio dana u središnjoj će Hrvatskoj biti malo oblačniji, promjenjivo do pretežno oblačan, no bit će i sunčanih razdoblja - ona su nešto izglednija na jugu i jugozapadu, oko Karlovca i Siska. Puhat će slab vjetar, jugozapadni pa će biti toplije nego posljednjih dana – između sedam i devet stupnjeva.

U Slavoniji poslijepodne će biti također malo oblačnije nego ujutro - promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Tek će se kasno navečer jače naoblačiti pa u noći na nedjelju može pasti malo kiše i susnježice, ponajprije u Baranji i Srijemu. Vjetar će biti slab, a temperatura viša nego danas, viša nego posljednjih dana, između šest i osam.

U Istri, Primorju i na Kvarneru poslijepodne će biti pretežno sunčano, uz malo više oblaka nego ujutro. Bura će potpuno oslabjeti i zapuhatće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura sredinom dana između devet i 12 tako da će biti znatno ugodnije nego što je bilo tijekom tjedna.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku pa će i tu temperatura biti u porastu, doći će do četiri, pet stupnjeva iznad nule.

U Dalmaciji će u subotu biti obilje sunca, uz malo oblaka koji će tijekom dana pristizati sa sjevera. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti od 11 do 13, sve u svemu bit će ugodno.

Nedjelja će na kopnu biti oblačnija, ali i toplija od subote, osobito ćemo to osjetiti ujutro, više nećemo imati one temperature oko -10 stupnjeva, već će biti oko nule. Uz to, nedjelja će biti pretežno oblačna, lokalno će pasti i malo kiše, a rano ujutro se ta kiša ponegdje može i smrzavati na hladnom tlu.Početkom novog tjedna bit će ponovno više sunca, ujutro uz maglu i temperaturu oko nule, dok će danju biti blizu 10 stupnjeva.

Na obali će biti idućih dana sunčano. U nedjelju uz umjerenu naoblaku i jednu prolaznu epizodu umjerene do jake bure, a onda od ponedjeljka opet pretežno vedro uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja će temperatura biti uglavnom oko pet stupnjeva, a najviša dnevna oko 13.

U svakom slučaju, za vikend će biti toplije nego posljednjih pet, šest dana, ali i oblačnije - osobito na kopnu u nedjelju, kad će lokalno pasti malo kiše, vjerojatnija je prijepodne. Idući tjedan slijedi nastavak zatopljenja. Na Jadranu će temperatura biti blizu 15, na kopnu blizu 10, a u drugoj polovini tjedna i na kopnu možda iznad 10 Celzijevih stupnjeva.

