Kakvo nas vrijeme očekuje za blagdane? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Ciklona koja nam je jučer donijela olujan vjetar i puno snijega nastavlja odmicati na jugoistok. U srijedu će se nalaziti nad istočnim Sredozemljem, dok se u isto vrijeme preko nas, sa sjeverozapada kontinenta, pruža ogranak jedne jake anticikone koja donosi stabilizaciju. Između te ciklone i anticiklone imamo veliku razliku u tlaku zraka što je na sinoptičkoj karti vidljivo po ovim stisnutim linijama, izobarama. I upravo ta razlika u tlaku zraka, uzrok je olujnog vjetra u ponedjeljak i danas.. A i na Božić ostaje vjetrovito.



Ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno. Općenito će više sunca biti na Jadranu, a više oblaka na kopnu, gdje lokalno može biti i malo oborina. U Lici i Slavoniji još snijega, a u središnjoj Hrvatskoj slabe kiše. No, već prijepodne će se gotovo svugdje razvedravati. Samo će u Gorskoj Hrvatskoj i dalje ostati oblačno. I na Božić će biti vjetrovito i hladno, osobito ujutro. Puhat će umjeren do jak sjeverac, a na obali jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima. Temperatura će biti od -1 do 3 na kopnu te od 5 do 7 na obali, ali činit će se znatno hladnije zbog vjetra.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj nastaviti razvedravanje, tako da će biti djelomice do pretežno sunčano. Pri tome će više sunca biti na sjeveru, u Zagorju i Međimurju. I dalje će puhati umjeren do jak sjeverac, i bit će hladno, iako manje nego danas. Temperatura će biti između 4 i 7.U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomično razvedravanje. I ovdje će nakon nekoliko dana biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, pa će uz najvišu dnevnu temperaturu od 3 do 5 biti vrlo hladno.U Istri, Primorju i na Kvarneru, uz malo oblaka. No bit će to zubato sunce, jer će s jakom i olujnom burom biti vrlo hladno. Pod Velebitom, bura će imati i orkanske udare. Temperatura će danju biti između 8 i 10 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici pretežno do potpuno oblačno. U Lici i poslijepodne može biti malo slabog snijega. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, pa će uz najvišu temperaturu oko 1 stupanj biti vrlo hladno.



U Dalmaciji promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja. I dalje će puhati jaka i olujna, a na udare mjestimice i orkanska bura pa će biti vrlo hladno. Najviša temperatura inače 9 do 13, no činit će se znatno hladnije.

Tri dana kopno

Sljedeći će dani u unutrašnjosti biti sunčaniji, uglavnom djelomice do pretežno sunčano. Jedino su u subotu prijepodne mogući niski oblaci i dugotrajna magla.

Vjetar će u četvrtak biti znatno slabiji, ali još uvijek povremeno umjeren, a onda od petka posvuda slab. Jutra hladna, najhladnije će biti u petak, oko -4, dok će dnevna temperatura biti oko 5 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana more

Na Jadranu će do kraja tjedna biti pretežno sunčano. Bura će slabjeti, pa će postati ugodnije i manje hladno. Još će samo u četvrtak mjestimice puhati jako. Temperatura će uglavnom biti oko 6 ujutro te oko 12 poslijepodne.



Znači, Božić će proći uz više sunca nego što smo imali posljednjih dana. Samo će u Lici cijeli dan ostati oblačno, povremeno uz malo snijega. I ono što ponovno treba naglastiti jest vjetar, i na Božić će biti vrlo vjetrovito i hladno, u cijeloj zemlji.

Pročitajte i ovo Jocker broj Kakva sreća: U Slavoniji osvojen Jackpot!

Pročitajte i ovo "Tamna sjena" Njemački predsjednik objavio dramatičnu poruku: "Mnogima će srce biti teško ovog Božića"