Proljetno vrijeme usred zime: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

Sa sjeverozapada nam se približava nova fronta, u srijedu će se premještati preko nas, no ona je relativno slaba tako da neće donijeti izražene prilike.

Bit će malo kiše, malo vjetra, i već se poslijepodne razvedravati, a i temperatura će biti viša nego u utorak kad je na kopnu bilo one dugotrajne magle zbog koje je ostalo hladno. U srijedu će to sve skupa više nalikovati nekoj proljetnoj nego zimskoj situaciji.

U srijedu ujutro će biti pretežno oblačno. Lokalno uz malo kiše. Najvjerojatnija je u Lici, Gorskom kotaru, Podravini, Slavoniji te na Kvarneru... Prema podnevu će je biti sve manje.

Bit će i dosta vjetrovito uz umjeren jugozapadnjak, u gorju i jak, a u Dalmaciji umjereno jugo. Temperatura visoka za doba godine, neće biti hladno kao jutros, već između 6 i 9 stupnjeva na kopnu, te 10 do 12 na obali.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj djelomično razvedravati. Bit će JOŠ oblaka, ali i sve više sunca. I dalje ostaje vjetrovito, puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak zbog kojeg će zatopliti, na oko 15 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu - oblačnije. Tu će se sporije razvedravati, pa će još biti pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše i u jutarnjim i u ranim poslijepodnevnim satima. Također, ostaje vjetrovito, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a vrijednosti temperature bit će od 12, 13 na istoku do 14, 15 na zapadu.

Naoblaka će se polako kidati i na sjevernom Jadranu i u gorju, no kako će to u gorskim krajevima ići relativno sporo, tamo ostaje pretežno oblačno. S druge strane, najviše sunca bit će u Istri te na otocima. Lokalno može pasti još malo kiše, najvjerojatnija je u Primorju i Lici. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, samo u višem gorju i jak. Temperatura, između 12 i 15 na obali, te od 8 do 11 u gorju.

U Dalmaciji više sunca nego ujutro, no i dalje neće biti sasvim vedro, te i dalje može pasti malo kiše, ponajprije u Zagori. Jugo će jačati, onako kako obično i jača – vrlo postupno. Većinu će dana puhati slabo do umjereno, a onda navečer, na otocima i jako. Između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva bit će u najtoplijem dijelu dana.

U četvrtak u unutrašnjosti sunčano i toplo, uz malo jugozapadnog vjetra. Samo će rano ujutro biti oblačnije, pa lokalno može pasti malo kiše. Zatim u petak tijekom dana sve oblačnije, ali većinom će još biti suho. A onda, za vikend, jače naoblačenje, često uz kišu. Tad će već malo i zahladnjeti.

Na obali promjenjivije i oblačnije. Tamo je u četvrtak i petak veća vjerojatnost za povremenu kišu, osobito na sjeveru, dok će u subotu padati duž cijele obale. Tad će biti jača i obilnija, a moguća je i grmljavina. I dalje će dominirati jugo, svakim će danom puhati malo jače. U petak i subotu jako do olujno. Temperatura ostaje između 10 i 15 stupnjeva.

Znači, gotovo cijeli tjedan još će biti iznadprosječno toplo. Tek će za vikend na kopnu zahladnjeti, osobito u nedjelju. Zatim idući tjedan ide prvi jači nalet zime. U cijeloj će zemlji biti vjetrovitije i hladnije, čak i za 10 do 15 stupnjeva. Na obali će puhati olujna bura, dok je u unutrašnjosti moguć snijeg.

