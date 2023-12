Snažna kiša i vjetar zahvatili cijelu Hrvatsku: Pogledajte kada će se vrijeme malo smiriti

Fronta koja je u srijedu donijela puno kiše nastavlja odmicati prema istoku pa će nam se i vrijeme tijekom noći i četvrtka polako smirivati. Sa zapada će ojačati ovo veliko polje visokog tlaka zraka, velika i snažna anticiklona koja donosi stabilnost.

U četvrtak ujutro će biti još dosta oblaka, a lokalno i malo kiše. Iako je moguća u cijeloj zemlji, najveća vjerojatnost za nju je u Posavini te u Dalmaciji gdje može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim prema podnevu djelomično razvedravanje sa sjeverozapada, pa je sve veća mogućnost za sunčana razdoblja. Na obali će puhati bura i tramontana, obje uglavnom umjerene, i činit će hladan osjećaj uz temperaturu oko 11. Na kopnu oko 5 Celzijevih stupnjeva, u Slavoniji uz slab sjeverozapadni vjetar.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te većinom suho. Tek predvečer postoji mala mogućnost za kraću i prolaznu kišu. Puhat će uglavnom slab vjetar, osim u Podravini gdje će navečer biti vjetrovitije, uz umjeren sjeverac. Maksimalna će temperatura biti 10 stupnjeva ili malo ispod što je i dalje relativno toplo za doba godine. Navečer je moguća magla.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do pretežno oblačno. U Posavini je moguće još malo kiše. Bit će i sunčanih razdoblja, ali samo kraćih i veća vjerojatnost za njih je u zapadnijim predjelima. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverozapadni, pa iako će temperatura rasti do 10-ak stupnjeva, na trenutke se može činiti hladno.

Na Kvarneru, u Istri te u gorskoj Hrvatskoj već prijepodne razvedravanje, tako da će poslijepodne biti većinom sunčano. Više oblaka zadržavat će se samo u Lici, tamo će se zadnje razvedravati, pa će tijekom dana još biti pretežno oblačno, a može pasti i koja kap kiše. I dalje će puhati bura. Ona kreće u četvrtak ujutro, a onda će kasno poslijepodne i navečer jačati na jaku i olujnu. Otprilike će to biti nakon 17, 18 sati - tako da će večer biti prilično hladna. Prije toga, sredinom dana, između 11 i 14 stupnjeva na obali te 7 do 9 u gorju.

I u Dalmaciji će se razvedravati, ali malo kasnije nego na sjeveru. Ovdje će biti djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. Lokalno može pasti i još poneki pljusak, ali samo kratak. Vjetar će u početku poslijepodneva biti promjenjivog smjera, zatim će na sjeveru ubrzo zapuhati umjerena bura, koja će se do večeri proširiti na cijelu obalu i malo ojačati. Najviša će temperatura sredinom dana biti između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Idućih dana na kopnu promjenjivo oblačno i uglavnom suho uz sunčana razdoblja. Ujutro je moguća magla, ali ona neće biti rasprostranjena jer ćemo imati i malo sjevernog vjetra. No zato će biti osjetno hladnije nego posljednjih nekoliko dana, ujutro oko nule, za vikend i ispod, a danju od 4 do 7 stupnjeva.

Na Jadranu sunčano i hladno, uz buru. U petak i subotu će ona biti jaka, povremeno i olujna, dok u nedjelju slabi na umjerenu. Temperatura će uglavnom biti od 6 do 12 stupnjeva.

Dakle, za vikend će posvuda biti osjetno hladnije. Na obali pri tome i većinom sunčano, dok će u unutrašnjosti biti malo oblačnije, ujutro lokalno uz maglu.

