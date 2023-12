Stiže novo pogoršanje: Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Sa zapada nam se priblIžava jedna plitka ciklona, s oslabjenom frontom. U srijedu će se premještati preko Hrvatske prema istoku i jugoistoku. Donosi nam još oblaka, vjetra i kiše. Mjestimice će pasti obilnija količina, prije svega uz granicu sa Slovenijom.



Ujutro pretežno do potpuno oblačno, često uz kišu - vjerojatnija je u sjevernim kopnenim krajevima, dok će na obali biti sporadična i lokalna, ali tamo može i zagrmjeti uz pljusak, osobito na sjeveru. U Dalmaciji su pak izgledna sunčana razdoblja, iako se ni tamo ne može isključiti malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo uz oko 13 stupnjeva, a na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak i temperatura 5 do 8, dakle osjetno toplije nego u utorak i jučer, bez minusa, magle i mraza.



I drugi dio dana bit će potpuno oblačan u središnjoj Hrvatskoj. Često uz kišu, jaču nego ujutro. Temperatura će biti između 7 i 11, no kako će s prolaskom fronte zapuhati umjeren sjeverac, činit će se hladno.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne oblačno, sve češće uz kišu. I ovdje će povremeno padati jako, osobito u Podravini. Vjetar će okrenuti na sjeverne smjerove, temperatura će biti između 10 i 14, iako će se činiti svježije zbog vjetra.



Većinom oblačno bit će i u Istri, Primorju i gorju. Često uz kišu, a na obali i otocima lokalno i pljuskove s grmljavinom. Kiša će najobilnija biti na KvarnEru te u Gorskom kotaru. Najviša temperatura između 14 i 17 na moru te do 11, 12 u gorju. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak. Zatim će navečer okrenuti na umjerenu do jaku tramontanu pri čemu će zahladnjeti. Tad je moguće i malo snijega u Gorskom kotaru, ali samo u višim predjelima, iznad 900 metara.



U Dalmaciji će biti sunčanih razdoblja i poslijepodne, iako raste vjerojatnost za kišu i pljuskove. Prvo će ih biti na sjeveru, a kasnije i na jugu, tek navečer. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će u drugom dijelu dana slabjeti, a zatim će navečer, okrenuti na tramontanu. Zbog juga će biti prilično toplo za prosinac, između 17 i 19 stupnjeva, samo u zaleđu niže!

Pročitajte i ovo analiza prijedloga mirovinske reforme Opasnost kakve nema nigdje u svijetu ili inovacija Hrvatske koja će povećati mirovine? "Neki su prijedlozi promjena prošli ispod radara..."



U četvrtak na kopnu još malo kiše može padati ujutro. Zatim ide stabilizacija i smirivanje, ali to zimi znači zahladnjenje i niske oblake. Tako će petak i subota biti suhi, ali hladniji, uz sunčana razdoblja, ali ujutro i maglu, osobito u subotu kad se može dulje zadržavati! Vjetar će biti slab, a temperatura svakim danom malo niža.



Na obali sunčanije, i ovdje stiže stabilizacija. U četvrtak može biti još malo kiše ili ponekog pljuska, osobito u Dalmaciji, iako će se već i tada razvedravati sa sjevera. Zatim u petak i subotu duž cijele obale sunčano - puhat će bura, umjerena do jaka zbog koje će biti pomalo svježe i hladno. Temperatura svakim danom malo niža – u četvrtak 10 do 14, a u subotu 5 do 10.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.