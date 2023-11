Slijedi li nam konačno stabilizacija vremena? Prognozu donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Ciklona i frontalni sustav iz Sredozemlja, nastavljaju se polako premještati prema jugu, dok nam sa sjeverozapada kontinenta postupno jača greben anticiklone. Kako ova ciklona odmiče i popunjava se, njezin utjecaj slabi, pa nam slijedi stabilizacija i slabljenje vjetra.

Četvrtak nam počinje umjereno do pretežno oblačno, no postupno će se razvedravati i već tijekom prijepodneva imat ćemo sve više sunca. Najdulje će se oblaci zadržavati u Lici, Gorskom kotaru, Posavini i Dalmaciji pa će tamo taj prvi dio dana ostati pretežno oblačan - moguće je i malo kiše, u gorju snijega.

Bura će u četvrtak sredinom dana naglo slabjeti. Ujutro će još pod Velebitom biti olujna, a drugdje uglavnom umjerena do jaka. Na kopnu samo slab vjetar.

Pročitajte i ovo Skup članica G20 Putin poručio da Moskva nikada nije odbila mirovne pregovore: "Trebali bismo razmisliti o tome kako zaustaviti ovu tragediju"

Minimalna temperatura oko nule u kopnenim krajevima, uz mraz. Prilično hladno, osobito ako ste se naviknuli na onu iznadprosječnu toplinu koju smo imali posljednjih tjedana. Na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, nastavit će se razvedravanje. Vjetar će okrenuti na slab jugozapadni, ali unatoč tom južnom strujanju, bit će pomalo svježe uz najvišu temperaturu oko sedam stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu će se sredinom dana razvedravati, pa će popodne biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Bit će i nešto malo slabog vjetra, zapuhat će s jugozapada, a temperatura će rasti do najviše sedam Celzijevih stupnjeva.

Na Kvarneru, u Primorju i Istri u četvrtak će biti pretežno vedro i znatno ugodnije jer će bura znatno oslabjeti. Još će samo pod Velebitom u početku poslijepodneva biti umjerena do jaka. Temperatura od 12 do 15. U Gorskom kotaru i Lici djelomično razvedravanje, pa će od sredine dana biti više sunca. Vjetar će biti uglavnom slab, a najviša temperatura između četiri i sedam stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne biti djelomice do pretežno sunčano. Bura će slabjeti, puhat će još najviše umjereno. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 18.

U petak će na kopnu biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Ujutro će biti hladno uz mraz, ponegdje i maglu. Zatim poslijepodne oblačnije, pa može pasti i malo kiše. Prolazno će zatopliti, no već za vikend će ponovno biti hladnije i oblačnije, lokalno kišu, a moguće je i malo snijega, ne samo u gorju, već i u nizinama. Iako, to će biti zanemarivo mala količina.

Pročitajte i ovo Mediteranski koridor FOTO/VIDEO Pogledajte završetak mega projekta: Željeznički most spojio dvije obale Drave

Na obali u petak promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana u Dalmaciji. Zapuhati će jugo i jugozapadni vjetar, a i prvi dio subote bit će većinom oblačan, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, no, ubrzo ide razvedravanje, pa će već u subotu poslijepodne i u nedjelju biti više sunčanih razdoblja. U subotu će zapuhati jaka i olujna bura, koja će već u nedjelju Oslabjeti. Temperatura će biti u padu. Od 10 do 15 stupnjeva u petak, prema 5 do 10 stupnjeva u nedjelju!

Zato ako već radite planove za vikend – računajte da će on biti pomalo promjenjiv – imat ćemo mnoga sunčana razdoblja, ali povremeno i malo kiše, a na kopnu mjestimice i snijega. No, posebno treba naglasiti da će ponovno biti vjetrovito i hladno. Jače će puhati u subotu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.