Počele su kiše, a sada stižu i minusi - studeni pokazuje svoje pravo lice: Detalje donosi Nikola Vikić-Topić

Ciklona iz Genovskog zaljeva i pripadajuće fronte u utorak su se premještale prema jugu Italije, što nam je donijelo kišu, pljuskove i grmljavinu. Kasno u ponedjeljak je grmjelo i u Zagrebu što nije tako čest slučaj u studenom. U prosjeku se dogodi jednom svake godine. Imamo veliku razliku u tlaku zraka između te ciklone u Sredozemlju i anticiklone nad Atlantikom. I zbog toga nam ostaje vjetrovito.



Već su na snazi brojna upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda koja ostaju i u srijedu, štoviše bit će još višeg stupnja. U utorak i ujutro će puhati olujna i orkanska bura na obali, a na kopnu umjeren do jak sjeveroistočnjak.

Pri tome će biti većinom oblačno, povremeno uz još malo kiše, osobito u Slavoniji i Dalmaciji gdje prijepodne može biti i pljuskova. Jutro će biti hladno, na kopnu od 3 do 6, a na obali 11 do 13 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj razvedravanje i sunčana razdoblja, osobito u Zagorju i Međimurju. Ostaje vjetrovito, uz umjeren do jak sjeveroistočnjak. Bit će prilično hladno, oko 8 stupnjeva, a navečer još osjetno hladnije.



I u Slavoniji djelomično razvedravanje i prestanak kiše, samo na istoku može biti još koje kapi. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, pa će uz najvišu temperaturu oko 8 biti hladno.



U Istri i Primorju vjetrovito. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima. Razvedravat će se i kiša će već prijepodne većinom prestati. Temperatura od 9 do 14, pa će uz buru biti hladno!

U gorju i dalje oblačno, u Lici uz povremenu kišu, a u višem gorju i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, s olujnim udarima, temperatura između 2 i 5.



U Dalmaciji u drugom dijelu dana razvedravanje, sve više sunčanih razdoblja i prestanak kiše, najkasnije na jugu. Bura će biti umjerena do jaka, ponegdje i olujna. Temperatura od 13 do 16, samo u unutrašnjosti niža!



U četvrtak i petak na kopnu djelomice sunčano. Ujutro i hladno, ponegdje uz maglu. Zatim u petak poslijepodne oblačnije, pa može pasti i malo kiše, a tad će nakratko i zatopliti. Potom, već u subotu ponovno hladnije i oblačnije, lokalno uz malo kiše, u gorju i snijeg, a pokoja pahulja moguća je i u nizinama.



Na obali u četvrtak djelomice do pretežno sunčano. Bura će tad naglo Oslabjeti, pa će biti ugodnije i toplije. No, već u petak promjenjivije, oblačnije, mjestimice uz kišu, a vjetar će okrenuti na jugozapadni. No, samo nakratko, jer u subotu, čini se, stiže nova ciklona, nova jača bura, pad temperature, a ponegdje i kiša.

