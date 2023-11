Promjena vremena je pred nama, trebat će vam kišobran, a možda i čizme za snijeg: Detalje donosi Darijo Brzoja

Evo nam jedne klasične jesensko zimske priče. U Đenovskom zaljevu formirat će se ciklona koja će se u utorak premještati duž Jadrana, a na svom putu na naše krajeve istrest će novu kišu koja ponovno može biti obilna. Pojačat će jugo, a nakon juga već poslijepodne na sjeveru okreće na buru. Sve je to vrlo uobičajeno za doba godine i ovakav scenarij uz brzi prolazak ciklone dobro nam je poznat. Zato su na vrijeme već izdana i prikladna upozorenja: DHMZ kao nacionalno tijelo jedino ovlašteno za izdavanje upozorenja to radi vrlo odgovorno i precizno. Evo detalja.



Očekuje nas pretežno oblačno jutro, s kišom, a na Jadranu i u predjelima uz Jadranu i pljuskovima praćenim grmljavinom. Pri tom pljuskovi lokalno mogu biti izraženi, a oborina obilna. U karlovačkoj regiji, u gorju i na Jadranu može pasti i 40ak litara kiše po četvornom metru, od čega glavnina u noći i ujutro sjevernije, a sredinom dana i poslijepodne, južnije u zemlji. Jugo na moru jača, pa će tako u utorak ujutro biti umjereno, jako, ponegdje i olujno, na sjevernom dijelu prijepodne već u okretanju na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od 4 do 8, a na moru oko 14, 15 stupnjeva. S tim da računajte da se tijekom dana temperatura i neće previše mijenjati, u većini krajeva porast će tek za koji stupanj, a ponegdje će samo padati.



Oblačno i povremeno kišovito zadržat će se i poslijepodne. S tim da bi oborine ovdje u središnjoj Hrvatskoj trebalo biti sve manje, poglavito sjevernije u regiji. Moguće je da kiša i u potpunosti prestane pa bi se krajem dana i naoblaka postupno kidala. No svakako, teško je obećati potpuno suho u Zagrebu za vrijeme utakmice s Armenijom, iako su šanse za kišu navečer male. Zapuhat će sjeveroistočnjak, i mada će najviša dnevna temperatura ovdje biti oko 10 stupnjeva, za sve one koji će biti na Maksimiru navečer, računajte na svega 6 ili 7 za vrijeme utakmice, plus vjetar, pa se za svaki slučaj toplo odjenite. Iako vjerujem da će atmosfera biti uzavrela.



U Slavoniji i Baranji u utorak i oblačno i povremeno kišovito cijeli dan. Zapuhat će umjeren, prolazno moguće jak sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 9 stupnjeva. Bez kišobrana i tople odjeće u utorak se ne isplati nigdje.



To posebno vrijedi za gorske krajeve. Jer će već sredinom dana zapuhati sjeveroistočnjak uz koji će zahladnjeti pa će u višem gorju kiša moguće prelaziti u susnježicu i snijeg. Na moru će se zadržati promjenjivo, a kiša će postupno prestajati. Sredinom dana zapuhat će bura i pojačati. Prvi dio dana bit će topliji od poslijepodneva. U gorju 10ak, na moru 15 stupnjeva, no potom sve hladnije, osobito uz buru.



I u Dalmaciji u utirak kiša, mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina, pa i obilnija oborina. Poslijepodne će na sjevernom dijelu zapuhati jaka bura, dok će južnije sve do kraja dana puhati jako jugo i južni vjetar. Na buru će okrenuti u noći na srijedu. Najviša dnevna temperatura, ovdje 15ak, na krajnjem jugu i 18 stupnjeva, no poslijepodne i poglavito navečer, u sjevernoj Dalmaciji i u zaleđu će s burom osjetno zahladnjeti.



U srijedu nas očekuje postupno razvedravanje, još ponegdje kiša, prije svega južnije, u Slavoniji, Baranji i Posavini te prema gorskoj Hrvatskoj. U najvišem predjelima Like i Gorskog kotara može biti malo susnježice i snijega. Vjetrovito, a od četvrtka mirnije, uglavnom bez oborine: bit će djelomice, povremeno i pretežno sunčano, u petak uglavnom uz promjenjivu naoblaku, a ujutro i maglu. Bit će i mraza. Osjetno hladnije nego do sad, ali primjereno dobu godine. Pa vam božićni ukrasi po izlozima u gradu više neće izgledati čudno.



Na Jadranu u srijedu još može biti pljuskova, no i tu će se s burom razvedravati, pa će više sunca biti u četvrtak, poglavito na sjevernom dijelu. Jug zbog blizine ciklone ostaje nestabilniji. Bura u srijedu olujna, slabjet će tijekom četvrtka, a u petak će zapuhati sjeverozapadnjak. Bit će svježe.



U ovom trenutku vikend izgleda promjenjivo oblačno i hladno, kraća sunčana razdoblja, kako gdje i bez značajnijih oborina. Obzirom na temperaturu, rekli bismo, vrijeme primjereno dobu godine.

