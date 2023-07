Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Meteorolog Dnevnika Nove TV ima sve detalje

Relativno je stabilna atmosfera naših krajeva. Tlak zraka je oko 1015 hektopaskala. Nad nama je anticiklona, koja drži poremećaje malo dalje od nas.

Tako će u subotu ujutro biti sunčano i suho, u cijeloj zemlji. Samo prolazno u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu može biti malo oblaka, no samo onih visokih, tankih i prozirnih, cirrusa.

Vjetar će biti slabiji nego u petak, kada je na trenutke prilično puhalo, a temperatura će biti viša, na kopnu će biti osjetno toplije - oko 17 Celzijevih stupnjeva, a na obali oko 22.



Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj bit će sunčan i vruć, uz malo više oblaka nego ujutro. Bit će to onaj dnevni razvoj oblaka, no u većini krajeva ostaje suho. Samo je rijetko moguć kratak pljusak na obroncima Žumberka, Samoborskog gorja te oko Petrove i Zrinske gore. Vjetar će blaaago ojAčati, no i dalje će puhati samo slab jugozapadnjak, i bit će toplije nego u petak, uz temperaturu oko 31.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vruće, uz malo dnevnog razvoja oblaka, a navečer ponovno razvedravanje što je jedna uobIčajena ljetna situacija. I ovdje će poslijepodne zapuhati slab vjetar s jugozapada i bit će vruće, temperatura će rasti do 31, 32, ponegdje i 33 Celzijeva stupnja.

Pročitajte i ovo Osuđuju njihove poteze Kijev tvrdi da Rusi prijete civilnim brodovima na Crnom moru: "Krše sve norme međunarodnog pomorskog prava"



U Istri i Primorju će biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Istre prolazno može biti kraćeg, poslijepodnevnog pljuska. Puhat će slab do umjeren vjetar, s mora, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici također sunčano i vruće, oko 28, ali uz dnevni razvoj oblaka i ovdje će biti lokalnih pljuskova, do pola sata trajanja.

Pročitajte i ovo Mađar na Viru "Dobro ga išamarati i gurnuti u more": Snimka s Jadrana izazvala bijes



I u Dalmaciji još jedan sunčan dan - na obali i otocima će biti većinom vedro, a u unutrašnjosti prolazno uz malo oblaka. Zato tamo postoji i mala mogućnost za kratak pljusak u poslijepodnevnim satima, osobito bliže granici s Bosnom i Hercegovinom. Nakon 11 sati će zapuhati umjeren maestral koji će blago olakšavati vrućinu – u subotu će biti između 31 i 33 Celzijeva stupnja.



More je ugodno toplo ovih dana, temperatura mu je između 25 i 27 stupnjeva, a tako će biti i u subotu, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Pročitajte i ovo Naglo i brzo VIDEO Šokirani turisti objavili neobičnu snimku: More se podiglo za metar i pol, a vala nigdje

U nedjelju će u unutrašnjosti biti promjenjivije i nestabilnije, povremeno s pljuskovima. Češći će ti pljuskovi biti u zapadnim krajevima, no mogući su i u Slavoniji, osobito poslijepodne. Lokalno je moguće i nevrijeme. U ponedjeljak i utorak više sunca, ali u utorak poslijepodne ponovno uz mogućnost za pljuskove. Zapuhat će umjeren sjeverac, pa će ovih dana biti malo svježije i ugodnije – najviša će temperatura biti oko 28.

Na Jadranu idućih dana većinom sunčano. Samo u nedjelju na sjevernom dijelu uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Puhat će, prvo slab do umjeren maestral, zatim u ponedjeljak prolazna bura, pa u utorak jugo. Temperatura, ona najviša, oko 31 Celzijev stupanj, dakle bit će vruće, ali ne onako nesnosno vruće.

U svakom slučaju, od dva dana vikenda, subota će biti bolja za provesti vani, na zraku. Bit će sunčanije i stabilnije, ali i pomalo vruće. I u nedjelju će biti sunca, ali sredinom dana i poslijepodne je velika vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, ponajprije u kopnenim krajevima gdje može biti i nevremena.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.