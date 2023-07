VIDEO Šokirani turisti objavili neobičnu snimku: More se podiglo za metar i pol, a vala nigdje

Turisti su na Kornatima svjedočili neobičnoj pojavi, a sve su objavili i na društvenim mrežama.

"Kornati prije dva dana. Što se ovo dogodilo? Kako se podiže more, a nema vala i to više od jednog metra", pitao se turist iz Srbije.

Ono što se dogodilo zaista je zbunjujuće. More je bilo mirno, dakle bez valova, a onda je naglo poraslo i počelo se prelijevati po rivi da bi jednakom brzinom, u samo par minuta opet palo i ostavilo brodove gotovo na suhom.

Riječ je o pojavi koja se naziva meteorološki tsunami. On nastaje kombinacijom dvije pojave – stojnih valova ili seša i težinskih valova u atmosferi. Seši su tu uvijek, a težinski val se pojavljuje povremeno, no to ne znači da će svaki prolazak atmosferskog težinskog vala izazvati meteotsunami, pojasnili su na portalu Dalmacija danas.