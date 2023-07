Red sunca, red kiše: Meteorolog donosi detalje o promjeni vremena, moguća i tuča

Tlak zraka je u padu, sjevernije od nas će se u srijedu premještati jedna fronta koja će jače destabilizirati atmosferu, ponajprije kopnenih krajeva, iako su kasnije navečer pljuskovi mogući i na sjevernom Jadranu.

Prijepodne će na obali biti sunčano i od ranog jutra vrlo toplo pa onda ubrzo i vruće, kao i posljednjih dana. Najniža temperatura od 25 do 28. Puhat će slab vjetar, na sjeveru jugo, a u Dalmaciji burin. U unutrašnjosti malo više oblaka, ovdje će biti djelomice sunčano, te već ujutro i prijepodne postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u sjevernijim krajevima. Temperatura oko 20. Poslijepodne znatno nestabilnije.

U središnjoj Hrvatskoj će u početku još biti sunčano te vruće i sparno, no moguć je već poneki pljusak. Zatim kasnije popodne, nakon 16 sati, i osobito navečer, sve veća vjerojatnost za pljuskove koji će lokalno biti izraženiji, moguće je nevrijeme s tučom i jakim vjetrom, osobito u Zagorju, Međimurju i Podravini. Prije pljuskova će temperatura biti oko 33, a vjetar slab.

Slično i u Slavoniji. Poslijepodne počinje sunčano, vruće i sparno, no kako će dan odmicati sve je veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Navečer je izgledno i lokalno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom. Teško je precizirati gdje, jer bi to mogle biti one oluje koje će dugo živjeti i daleko putovati, no malo je veća vjerojatnost za njih u Podravini. Maksimalna temperatura prije pljuskova oko 34, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U Istri i Primorju sunčano, vrlo vruće i sparno, poslijepodne uz malo više oblaka nego ujutro, a zatim kasno navečer i u noći uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom, osobito na sjeveru Istre te na Kvarneru. Danju će puhati slabo jugo uz temperaturu oko 34 stupnja, a onda će kasno navečer prolazno zapuhati jaka bura.

U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne djelomice sunčano, vruće i sparno, povremeno uz lokalne pljuskove i grmljavinu kojih može biti već rano poslijepodne, te ponovno kasno navečer.

U Dalmaciji ostaje sunčano, pretežno vedro i vrlo vruće, ovdje se nastavlja toplinski val. I dalje je na snazi meteoalarm zbog visoke temperature koja će biti između 33 i 37 Celzijevih stupnjeva. Sredinom dana će zapuhati maestral koji će popodne biti umjeren, i donijeti blago olakšanje. A i u kopnene krajeve ono stiže.

Pred vikend i za vikend će biti ugodnije, manje vruće, ali uz veliku vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Najveća je ta vjerojatnost u petak i subotu. Temperatura od 19 ujutro, do 29 poslijepodne.

Pročitajte i ovo Užasne scene Plamena stihija od pet metara, temperature koje su danima iznad 40... Niz zemalja muči se s požarima i vrućinama, među njima i Švicarska

Na obali više sunca, bit će pretežno sunčano. Međutim, i na sjevernom dijelu moguć je poneki pljusak s grmljavinom, osobito u subotu. U Dalmaciji ostaje sunčano, vrlo vruće i suho. U četvrtak će puhati bura, u petak prolazno jugo, a u subotu ponovno bura. Temperatura će se malo spustiti, no i dalje će biti vruće, uglavnom od 25 tijekom noći pa do 33, 34 danju.

Pročitajte i ovo Ekstremne temperature Toplinski val diljem svijeta: Temperature idu do 46 stupnjeva

Sve u svemu, pred nama su nestabilniji dani, no pljuskova će većinom biti na kopnu, kako to obično i bude ljeti. Pri tome je ponovno moguće poneko nevrijeme s tučom, osobito u srijedu kasno poslijepodne i navečer. Nešto veća vjerojatnost za ta nevremena je u Zagorju, Međimurju i Podravini, no može ih biti i drugdje u unutrašnjosti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.