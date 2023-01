Nije još gotovo s pogoršanjem vremena. Kakvo će biti vrijeme do kraja tjedna, pokazuje vremenska prognoza meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića-Topića.

Na ljepše vrijeme još će trebati malo pričekati, pokazuje vremenska prognoza meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića-Topića.

U utorak ujutro bit će još biti pretežno oblačno u velikom dijelu zemlje, no sa zapada će se polako razvedravati pa će se u Istri i na Kvarneru već ujutro ukazati sunce, a malo ga je moguće prije podneva i u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

U Slavoniji, Dalmaciji i Lici i dalje većinom oblačno uz kišu i pljuskove koji će lokalno biti izraženiji. Moguća je obilnija kiša, osobito u Slavoniji. Na jugu Dalmacije pljuskovi s grmljavinom, a u Lici će padati i snijeg.



Posvuda će biti vjetrovito, a zbog toga i hladno – na kopnu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, a na obali jaka i olujna tramontana i bura, s udarima do 100 kilometara na sat pa je upaljen meteoalarm.

Najniža temperatura u unutrašnjosti će biti oko pet, a na Jadranu od 8 do 10 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne se sa zapada nastavlja razvedravanje pa će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice do pretežno sunčano. I dalje će puhati sjeverac, slab do umjeren, pa će zbog njega biti pomalo hladno - najviša temperatura inače između sedam i 11 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će i dalje biti većinom oblačno. Polako će se razvedravati na zapadu pa tamo može biti malo sunca, dok će na istoku i dalje padati kiša. Prestanak se očekuje tek navečer. Ostaje dosta vjetrovito, puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak, a temperatura će rasti do sedam, najviše osam stupnjeva tako da će biti hladno.

U Istri i na Kvarneru će se već do podneva razvedriti pa će poslijepodne biti pretežno sunčano, a i ugodno jer će tramontana sredinom dana aslabjeti na slabu do umjerenu, a temperatura će biti oko 13 stupnjeva. No navečer će zapuhati jaka bura pa će tada biti hladno.

U gorju slijedi postupno razvedravanje, bit će djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Kiša i snijeg će prestati i puhat će slab sjeveroistočnjak uz temperaturu oko sedam.

I u Dalmaciji će se poslijepodne razvedravati sa sjevera. Još malo kiše je u početku popodneva moguće na jugu, a zatim će posvuda biti sunčano, uz umjerenu naoblaku. I dalje će puhati umjerena do jaka tramontana pa će uz temperaturu od devet do 14 biti hladno, a navečer još osjetno hladnije.

U srijedu će na kopnu biti sunčano i suho, ali još malo hladnije, ujutro oko -3, uz mraz, a poslijepodne sa zapada blago naoblačenje.

U četvrtak će ujutro biti manje hladno, ali oblačno, prolazno uz malo kiše, susnježice i snijega.

U petak ujutro bit će magla, a poslijepodne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.

Na obali će u srijedu biti sunčano, ali još malo svježije, osobito ujutro. Puhat će umjerena bura i tramontana. Sa sjevera će se poslijepodne i navečer naoblačiti. U četvrtak će tako biti promjenjivije, uz povremenu kišu, a moguć je i poneki pljusak. U petak promjenjivo oblačno, okrenut će na jugo pa će biti malo toplije.

Vraća li se zima i što nas čeka u idućim mjesecima? Meteorolog Ivan Čačić otkriva dugoročnu prognozu

Neka radna mjesta u Hrvatskoj posebno su ugrožena zbog krize na koju svijet reagira prekasno

Daljnji izgledi, za vikend, ukazuju na povoljno vrijeme. Kako sada stvari stoje, imat ćemo promjenjivu naoblaku, sa sunčanim razdobljima, a malo kiše je moguće u nedjelju, osobito poslijepodne. Vjetar će biti slab, u nedjelju i umjeren, i posvuda će biti toplije nego sutra i prekosutra.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.