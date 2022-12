Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

U utorak će u naše krajeve prodrijeti manja količina vlažnog i malo svježijeg oceanskog zraka koji će u većem dijelu zemlje donijeti kišu i prolazno umjeren pad temperature zraka. No, vremenski mehanizmi koji nam donose zimu i dalje su daleko na sjeveru hemisfere, pa će već od četvrtka posvuda opet biti iznadprosječno toplo.



U utorak ujutro u većini će krajeva prevladavati oblačno povremeno s kišom. Uglavnom suho uz sunčana razdoblja još će se zadržati na jugu zemlje. Vjetar u unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu puhati ponegdje umjereno jugo. Jutro će biti dosta toplo s najnižom temperaturom većinom između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva.



Danju će u Središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno povremeno s kišom i to uglavnom u prvom dijelu dana. Sredinom dana prolazno će zapuhati ponegdje umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak s kojim će malo zahladiti. Najviša dnevna temperatura od 10 do 12 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s kišom. Prolazno će zapuhati slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperatura poslijepodne od 10 do 13 stupnjeva, a prema večeri hladnije.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu oblačno povremeno s kišom koja će biti najizraženija na širem riječkom području. Na Jadranu jugo će postupno oslabjeti, a krajem dana i u noći zapuhat će prolazno umjerena, podno Velebita i vrlo jaka bura. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 9 do 12, u noći u osjetnom padu, a na Jadranu od 12 do 14 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to najviše na sjevernom dijelu gdje će biti i najoblačnije. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će tijekom dana postupno slabjeti. Poslijepodne temperatura od 13 do 17 stupnjeva.



U unutrašnjosti u srijedu djelomice sunčano, uglavnom navečer uz maglu, koje će mjestimice biti i u četvrtak ujutro. U četvrtak i petak promjenljivo oblačno, a kiše će uglavnom biti u gorskim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije, i to najviše u petak. Vjetar slab do umjeren, u gorju mjestimice i jak jugozapadni. Jutro dosta hladno, no u petak osjetno toplije. I najviša dnevna temperatura zraka prema petku u osjetnom porastu.

Na Jadranu promjenljivo oblačno. U srijedu mjestimice kiša uglavnom u Dalmaciji, a u četvrtak i petak većinom na sjevernom Jadranu - gdje će mjestimice biti i izraženija. Puhat će umjereno, povremeno i jako jugo. Postupno toplije.



Stara Godina će nas ispratiti, a Nova dočekati s iznadprosječnom toplinom. U većini će krajeva biti barem djelomice sunčano, a malo kiše još će biti ponegdje u gorskom području i sjevernom dijelu Jadrana.

