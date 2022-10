Zima će još malo pričekati. Listopad je pokazao svoje toplo lice. Po svemu sudeći tako će biti i sa studenim. Provjerite kakvo nas vrijeme čeka u vremenskoj prognozi.

Iznad naših krajeva zadržava se razmjerno topao zrak. To neće poremetiti ni atlantski poremećaj koji će se krajem subote i u noći na nedjelju premještati preko sjevernog dijela zemlje i donijeti mjestimičnu kišu ili poneki pljusak - ali ne i pad temperature zraka. Novi poremećaj s kišnim oblacima u razmjerno toplom zraku očekujemo u utorak - i to opet u sjevernom dijelu zemlje.

U nedjelju ujutro u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još će mjestimice biti malo kiše, dok će u Dalmaciji prevladavati suho i barem djelomice vedro, osobito na jugu. U unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, a vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža temperatura u unutrašnjosti od 10 i 13, na moru od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Oblačnije će biti prijepodne, no uglavnom bez oborina. Poslijepodne će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak uz temperaturu od 20 do 23 stupnja.

U istočnim predjelima također pretežno suho i djelomice sunčano, a poslijepodne jednako ugodno toplo.

U Gorskom kotaru i širem riječkom području bit će oblačnije mjestimice uz malo kiše. Drugdje djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu jugo i južni vjetar. Najviša temperatura u gorskom području od 16 do 20, na Jadranu od 20 do 23 stupnja, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano uz slabo do umjereno jugo i poslijepodnevnu temperaturu od 22 do 24 stupnjeva. More se vrlo sporo hladi pa je tek ponegdje na sjevernom djelu temperatura dotakla 19 stupnjeva.

U unutrašnjosti sljedećih dana prevladavat će djelomice sunčano. Jedino se u utorak očekuje oblačnije mjestimice uz kišu. U ponedjeljak i srijedu ponegdje magla i niski oblaci, a u Gorskom kotaru uglavnom početkom tjedna još može pasti vrlo malo kiše.

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak koji će u ponedjeljak u gorju i na sjeverozapadu povremeno biti i jak. I dalje iznadprosječno toplo. U srijedu manji pad temperature zraka.

Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano uz najviše sunca u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu oblačnije - osobito u utorak kad će mjestimice biti kiše, a malo kiše na širem riječkom području može pasti i u ponedjeljak.

Početkom tjedna još će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene. Po svemu sudeći do kraja tjedna prevladavat će suho i razmjerno toplo.

