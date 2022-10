Dok Europljani strahuju od računa za energente u zimskim mjesecima, meteorolozi predviđaju kako su nam velike šanse da nam ove zime slijedi val hladnoće, no očekuju kako će u prosjeku zima biti toplija nego inače.

"Izgledno je da će zima biti toplija nego inače", rekao je Carlo Buontempo, direktor programa za praćenje klimatskih promjena Copernicus za AFP. Copernicus radi sezonske prognoze za Europski centar za vremenske prognoze (ECMWF), a sada su izradili dugoročnu prognozu za zimu pred nama.



Buontempo je upozorio da i dalje postoje šanse da dođe do takozvane blokade strujanja koja u zimi donosi stabilno, ali izrazito hladno vrijeme, prenosti France24.

"Činilo nam se da bi do tih događaja moglo doći u studenom, ali sada izgleda kao da će doći do znatnijeg prodora hladnoće u prosincu", rekao je Buontempo i podsjetio da meteorolozi vrijeme prognoziraju, no ne mogu ga predvidjeti.

Očekuje se da će europska zima biti toplija zbog globalnog vremenskog fenomena La Nina, koji je povezan s hlađenjem površinskih temperatura u srednjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana.

"Agencija će svoju zimsku prognozu obnoviti sljedeći mjesec kada će sve pokretne sile koje predodređuju vrijeme u zimskim mjesecima biti aktivne, pa će i prognoza vjerojatno biti nešto točnija", zaključio je Buontempo.