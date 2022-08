Pred nama je nekoliko sunčanih i vrućih dana, a nova kiša stiže u petak, otkriva meteorolog u vremenskoj prognozi.

Nekoliko nevremena s jačim pljuskovima i grmljavinom pogodilo je u ponedjeljak navečer i u utorak dijelove sjevernog Jadrana, Like, unutrašnjost Dalmacije i južnu Dalmaciju.

U Pločama je u samo nekoliko ranojutarnjih sati palo 42 milimetra kiše što je blizu cijelomjesečnog prosjeka. Zbog obilne kiše u kratko vrijeme, lokalno je bilo i bujica.



No to pogoršanje bilo je brzoprolazno i atmosfera nam se već stabilizira, tlak zraka raste, zavladat će anticiklona pa ćemo u srijedu imati sunčanije, a i toplije vrijeme.



U srijedu ujutro će biti pretežno vedro. Tek tu i tamo uz malo oblaka, a u gorju može biti i kratkotrajne magle. Puhat će slab jugozapadni vjetar, dok će na moru biti još malo slabog juga. Najniža temperatura, u gorju 13, u nizinama 17, na obali oko 23.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano i vruće, toplije nego u utorak, uz malo oblaka. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će rasti do 34 Celzijeva stupnja.



U Slavoniji sunčano i vruće, oko 33 stupnja, sa slabim zapadnim i jugozapadnim vjetrom, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.



Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano, uz malo oblaka. No ovdje postoji i mala vjerojatnost za kraće, lokalne pljuskove, ponajprije u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura 31 na obali, te oko 28 u gorju.



U Dalmaciji pretežno vedro. Malo oblaka samo u unutrašnjosti gdje postoji i vrlo mala mogućnost za kratak pljusak. Puhat će umjeren maestral koji će blago ublažavati vrućinu temperatura 30 do 32 stupnja.



Temperatura mora je u utorak bila uglavnom od 22 do 25 stupnjeva, nekima pomalo i hladno, no idućih će dana opet polako rasti.

UV indeks će u srijedu biti u cijeloj Hrvatskoj ponovno visok. Imat ćemo manje oblaka nego u utorak, pa će biti znatno lakše dobiti opekline.



U četvrtak na kopnu sunčano i još toplije, oko 36. U petak pogoršanje, uz česte pljuskove i grmljavinu, a moguće je i nevrijeme. Osjetno će osvježiti, pa će i u subotu biti ugodnije, do 30, a ponovno i sunčanije.

I na Jadranu u četvrtak sunčano i vrlo vruće, oko 33, uz slabo do umjereno jugo. U petak nestabilnije, lokalni pljuskovi, a moguće su i nevere. Od subote ponovno sunčanije, uz temperaturu oko 31.



U srijedu i četvrtak bit će sunčano i vrlo vruće, u četvrtak na kopnu do 35, 36 Celzijevih stupnjeva. Onda u petak novo pogoršanje, uz češće pljuskove, lokalna nevremena, ali zato i podnošljiviju temperaturu.