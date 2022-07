I dok se suncokret okreće za suncem, nekome će sunce i u nedjelju smetati, a netko će mu se bespogovorno izložiti. Bit će ga u izobilju, ali će barem opasnost od toplinskog vala slabjeti idućih dana. Provjerite prognozu vremena.

U nedjelju ćemo disati lakše, kopnene krajeve očekuje i 7 do 8 stupnjeva niža temperatura: no i to će biti vruće, oko 30. Ipak 30 se podnosi lakše nego 40.

Osvježenje, ako ga tako možemo nazvati, donosi vjetar sa sjevera, premda će s pritjecanjem tog malo svježijeg zraka i atmosfera biti nestabilnija, pa u noći sa subote na nedjelju mjestimice može biti i pljuskova s grmljavinom. Poneki pljusak, isto tako, mogao bi dobro doći, a i nebo prošarano oblacima, također, malo će nas skrivati od srpanjskog sunca.



U polju smo povišenog tlaka, dok će se u višim slojevima atmosfere idućih sati preko našeg područja premještati jedna kratkovalna, mini termobarička dolina. U kopnene krajeve donijet će olakšanje, dok će Jadran i dalje biti pod snažnijim utjecajem grebena i vrućine sa Sredozemlja.



U noći sa subote na nedjelju već, uglavnom u sjevernim kopnenim krajevima može biti pljuskova praćenih grmljavinom, a potom će i ujutro uz umjerenu naoblaku na kopnu još uvijek biti šansi za malo kiše ili pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano te će se zadržati dosta toplo.

U unutrašnjosti uglavnom dvadesetak stupnjeva, u gorju oko 15, a na moru ujutro najčešće oko 25. Zapuhat će vjetar sa sjevera, podno Velebita bura, mjestimice i jaka. A malo će pirkati i u sjevernoj Dalmaciji, poglavito u zaleđu.



Poslijepodne, barem djelomice sunčano, ovdje u središnjoj Hrvatskoj uz slab do umjeren sjeveroistočnjak i ugodnih 30ak stupnjeva. Uz lokalne nestabilnosti, moguć je pljusak.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Rijetko pljusak, a više sunca od sredine dana. Temperatura od 30 do 32 stupnja. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, izivijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

I u gorskoj Hrvatskoj, poslijepodne, poglavito u Lici uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu prevladavat će vedro.

Podno Velebita bura, sredinom dana prema otvorenom moru prolazno sjeverozapadnjak. Bure će biti i idući dana. Zadržat će se vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura, na moru i u nedjelju preko 35. U gorju većinom oko 30 stupnjeva.

U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće uz temperaturu od 33 do 38 stupnjeva. Ponegdje uz obalu možda bude tek malo niža.

Temperatura mora je na sjevernom Jadranu najčešće od 26 do 28, a u Dalmaciji oko 25 stupnjeva.

UV-indeks će u kopnenom dijelu zemlje u nedjelju biti visok, a u gorju i na Jadranu vrlo visok.

U ponedjeljak će prevladavati sunčano i ponovno više vruće, no samo prolazno. Od utorka, vrućina će na kopnu biti podnošljivija. Prema sredini tjedna nestabilnije pa stoji mogućnost i za malo kiše ili poneki pljusak u kopnenim krajevima.

Na Jadranu će se i dalje zadržati sunčano i vruće. Noću će puhati slaba do umjerena bura, danju vjetar s mora. Prema sredini tjedna, temperatura će se spustiti tek stupanj ili dva u odnosu na vikend.