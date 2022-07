Toplinski val ide prema vrhuncu - na snazi je opasnost od visokih temperatura u većini hrvatskih gradova. Crveni meteoalarm upaljen je u kninskoj i riječkoj regiji. Knin i Rijeka današnji su temperaturni rekorderi - prže se na 38 stupnjeva Celzijevih.

Vrućina se teško podnosi. Liječnici ponovno pozivaju na oprez. Djeca, starije osobe, kronični bolesnici i trudnice posebno su osjetljive skupine. Savjetuju da se klone sunca, paze na prehranu, piju tekućinu, ali i izbjegavaju boravak na otvorenom između 10 i 17 sati. Samo zagrebačka hitna služba ovih je dana imala 10 posto više poziva na intervencije, nego inače.

"Sad sam primio poziv, mlada osoba 32 godine, koja inače ima problema s tlakom, bio je u parku pozlilo mu je, pružili smo mu pomoć i sad je došao sebi", kazao je Jozo Brkić, voditelj smjene hitne medicine.

Kako dišu Kninjani, gdje je danas živa u termometru skočila do 38 Celzijevih stupnjeva provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Jurišić javlja kaku su Kninjani već naviknuti na vrućine pa se šale i kažu - "da je temperatura manja, ne bi valjalo".

Oni koji moraju nešto obaviti, obave to to 10 sati ujutro i ne izlazi više do navečer, a tko može, ode na cjelodnevni izlet na more do obližnjih mjesta.

"38 je stupnjeva ovdje u hladu, sami smo na glavnom kninskom trgu", izvijestila je Jurišić i dodala kako su prije javljanja uživo s trga otišli turisti.

"Hitna pomoć ovih dana ima više posla. Pomoć posebice traže kronični bolesnici kojima se preporučuje da se paze ove sparine", javlja Jurišić te dodaje kako su i kninski vatrogasci na oprezu zbog ekstremnih vrućina i mogućnosti brzog širenja pozara.

"Patroliraju po kninskom području kako bi, ako negdje i vide vatru, srezali problem u početku", kazala je Jurišić te zaključila kako bi trebali slušati stare koji kažu "da ne treba izazivati vraga".