Meteorolog Nove TV Darijo Brzoja za Dnevnik je najavio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna.

Polje visokog tlaka u naše krajeve donosi dva tipa vremena, na Jadran većinom sunčano, u kopnene krajeve oblačno, maglovito, ali ako za to postoje uvjeti moguće su i slabe oborine. Tako je i u srijedu u unutrašnjosti lokalno bilo slabe kiše, dok je u gorju znala zalepršati i pokoja pahulja. Dubrovčani su se recimo, zato probudili uz vedro nebo i jaku buru.



Pod utjecajem grebena anticiklone, u polju visokog tlaka, bit ćemo i idućih nekoliko dana. Jedna oslabjela fronta premještat će se u našoj blizini pa bi slabih oborina na kopnu moglo biti i u četvrtak. Prema vikendu, uz izraženije gradijente tlaka i jači vjetar i u unutrašnjosti će biti sunčanije.



Za sad nas očekuje, na kopnu pretežno oblačno, a na moru pretežito vedro jutro. Nešto kao i u srijedu. U gorju je moguće malo susnježice ili snijega, a po kotlinama magla. Na moru će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Relativno hladno, uz jutarnju temperaturu u kopnenom dijelu između -2 i 2 stupnja, dok se na Jadranu očekuje najčešće od 5 do 10.



Poslijepodne su u središnjoj Hrvatskoj moguća i kraća sunčana razdoblja, a navečer će zapuhati slab do umjeren vjetar sa sjevera. Temperatura, oko 7 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji uglavnom će se zadržati oblačno, a poslijepodne je ovdje moguća i koja kap kiše. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 6 stupnjeva.



Oblačno u četvrtak i u gorju gdje bi također tijekom dana moglo biti slabih oborina, uglavnom susnježice. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s pokojim olujnim udarom. Prema kraju dana, malo će i pojačati. U gorju u četvrtak od 2 do 6 stupnjeva, a na moru 12 do 14, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.

I u Dalmaciji će većinom biti sunčano: uz umjerenu i ponegdje jaku buru. Temperatura uglavnom između 10 i 14 stupnjeva. Ugodnije nego na kopnu. Inače, ovakvo vrijeme pogoduje našem zdravlju pa su biometeorološke prilike ovih dana, upravo zahvaljujući većoj količini sunca, povoljnije na moru.



Za vikend će i na kopnu biti barem djelomice sunčano pa će se i kontinentalci, sasvim sigurno osjećati bolje. Stabilno, doduše i hladno, malo hladnije za vikend nego ovih dana, uz temperaturu oko 4 ili 5 stupnjeva. U nedjelju će i ona jutarnja malo jače u minus pa o tom valja voditi računa, osobito izlazite li u subotu navečer na Advent. Valja se toplo odjenuti.



Na Jadranu će i dalje prevladavati vedro, i idućih dana na moru dosta sunca, puhat će bura, pa tramontana, a u nedjelju će vjetar slabjeti i okretati na sjeverozapadni. Temperatura se neće značajnije mijenjati, ostaje oko 13, 14 stupnjeva, u onom najtoplijem dijelu dana. Na moru, eto, uz zubato sunce nema zime.

