Postupno razvedravanje u srijedu uvelo nas je u jedno lijepo jesensko razdoblje. Doduše, još uvijek je i nekoliko stupnjeva hladnije nego je to u ovom dijelu godine uobičajeno, čak je na najvišim vrhovima ponovno bilo slabog snijega. Zabilježen je na Zavižanu.

Ono što nas očekuje idućih dana, prvo je više sunca, potom bit će i barem mrvicu toplije vrijeme, ako ne ništa, onda barem zbog sunca, dok neko znatnije zatopljenje očekujemo u sljedećem tjednu: nije još posve sigurno koliko pa ćemo o tom više pričati za vikend.



U svakom slučaju, stiže nam stabilnije razdoblje, u četvrtak u polju visokog tlaka, a zbog položaja anticiklone nad kopnom i ciklone u Sredozemlju na moru jača bura.



Jutro će još uvijek biti relativno mirno, na kopnu bez vjetra ili uz slab sjeverac pa će ponegdje biti i magle. Obzirom da će biti prilično hladno i vedro, pri tlu je moguć mraz. Na Jadranu u četvrtak sunčano i vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -1 do 3, da, bilježimo i prve minuse, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti manje hladno uz 7 do 12 stupnjeva. Ali uz buru.



Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj, barem djelomice sunčano. Prema kraju dana na sjeverozapadu više oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 12, 13 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar sjeverozapadni, temperatura najčešće 11 ili 12 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj također povremeno nešto oblaka, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano. Na moru će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura će biti oko 16 stupnjeva. U gorju, ispod 10.



Sunčano će prevladavati i u Dalmaciji. Također uz umjerenu i jaku buru, dok će temperatura biti od 15 do 18 stupnjeva: na jugu se ovih dana ne čini tako svježe kao drugdje, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.



Prema vikendu, u prvom redu bit će više sunca nego do sad. Stabilno, ovdje u kopnenom dijelu ujutro mjestimice magla, a danju povremeno i uglavnom umjerena, rjeđe povećana naoblaka. Još uvijek ne i jako toplo, dapače ispod prosjeka, temperatura će biti maksimalno 15, no slijedeći tjedan zato izgleda obećavajuće, možda bismo mogli uloviti koji dan i preko 20. No vidjet ćemo.

FOTO Zimska čarolija? Snijeg i led okovali Zavižan: "Prošli tjedan jesen, ovaj tjedan zima"

VIDEO Pogledajte prvi ovosezonski snijeg u Hrvatskoj: "Ovo nam je dobro upozorenje za dalje"



Na Jadranu 20-ak stupnjeva očekujemo već u petak, osobito lijepo bit će na suncu, iako će često puhati bura. Inače, bure je bilo dosta u ovoj prvoj polovici listopada. A jesen je tek počela, bit će toga još. Za sad, bura slabi u nedjelju. A tko se još želi okupati, temperatura mora je sad već oko 17, 18 na sjevernom i 20-ak stupnjeva uglavnom, na južnom Jadranu pa u svakom slučaju oprezno.



