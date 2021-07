Bliži se vrhunac najnovijeg toplinskog vala. Meteorologinja Ana Bago Tomac donosi detaljnu vremensku prognozu za predstojeće dane.

Sunčan dan bit će u srijedu, pa i većinu ovog tjedna. Malo nestabilnije vrijeme jedino u Istri i na riječkom području, i to u srijedu, i onda opet slično u subotu kad bi pljuskova moglo biti i u unutrašnjosti. U većini područja cijeli tjedan će biti sunčano, vruće ili vrlo vruće, a tople će biti i noći, osobito na Jadranu.

Toplinski val koji će zahvatiti cijelu zemlju vrhunac će imati u petak, kada će biti 35 ili koji stupanj više za većinu gradova. Na vrijeme kod nas utjecat će polje visokog tlaka zraka, zbog čega će biti sunčano u većini zemlje.



Već od srijede ujutro na jugu zemlje vrlo toplo - i do 27, sunčano i uz slab vjetar. U unutrašnjosti također topla noć, ali najviše do 22. I ondje će biti sunčano, a puhat će slab ili umjeren jugozapadnjak koji će jačati u drugom dijelu dana, kad će biti i jakih udara, osobito u višim predjelima.

U srijedu poslijepodne vruće i sunčano, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku, ali i stabilnije nego proteklih dana. Poslijepodne će i pojačati jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima, gdje će biti i umjeren s jakim udarima.



Na istoku zemlje bez promjena - bit će sunčano i vruće, povremeno s malom i umjerenom naoblakom. Najviša temperatura između 34 i 36 stupnjeva.



Sunčano i vruće bit će i u zapadnom dijelu, a u unutrašnjosti Istre i oko Rijeke i u srijedu postoji mogućnost - doduše mala - za poneki grmljavinski pljusak. U gorskom dijelu vruće i vjetrovito, puhat će umjeren jugozapadnjak s jakim udarima.

Južni dio u srijedu sunčan te i dalje vruć, kao i proteklih dana. Najviša temepratura do 37, a puhat će slab jugozapadni vjetar.



More je toplo, a i sljedećih dana ostaju ove temerpature ili će porasti za stupanj, dva. Zbog sunčanog dana UV indeks će u većini zemlje biti vrlo visok.



Slijede nam vrući i sunčani dani, a najtopliji dan, odnosno vrhunac ovog toplinskog vala bit će petak, kad će prosječna temperatura biti oko 35, ponegdje i malo viša. Kakav pljusak može pasti tek u subotu, i to u zapadnijim predjelima, a iza subote malo će se sniziti temperatura.



Na Jadranu se nastavljaju vrućine i suša. Prosječna temperatura oko 35, a tople će biti i noći - uglavnom između 24 i 27 stupnjeva. Pokoji pljusak moguć je u subotu u Istri.



Slijedi nam novi toplinski val u kojem će sunčano i vrlo vruće biti u cijeloj zemlji. Vrhunac visokih temperatura očekuje se u petak.

