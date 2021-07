Visoke temperature lakše je podnijeti uz more, no i kontinentalna Hrvatska se snalazi. Spas od vrućina traži se u bazenima, rijekama, riječnim rukavcima i jezerima. Dopisnica iz Osijeka Marina Bešić Đukarić provjerila je na koji detalj kupači trebaju pripaziti.

Kontinentalna Hrvatska, spas od vrućina traži u bazenima, rijekama, riječnim rukavcima i jezerima. U lipnju su napokon otvoreni gradski bazeni u Belom Manastiru. "Prvi puta smo došli i oduševljeni smo", kaže Ante Brekalo. "Sve je novo i mogu se jako dobro rashladiti", poručuje Stefan Hoffmann.

Na plus 35 stupnjeva, sve je teže rashladiti i same bazene. "Na žalost 27 stupnjeva. Dobro, još uvijek je to desetak stupnjeva niže nego vanjska temperatura. Ipak je za rashlađivanje pogodno", smatra Zlatko Novak iz Zajednice športskih udruga grada Belog Manastira.

Bijeg u vodu i u baranjskom Dražu. Malena plaža nudi kupanje s labudovima i dunavskim ribama."Ovu plažu inače nazivaju i baranjsko Zrće i mali Maldivi. Imamo prekrasan krajolik", poručuje Valentina Matijević iz Turističke zajednice Draž.

Osvježenje se traži i u Dravi. Sa 6 i pol tisuća nasutog pijeska, osječka Kopika najveća je kontinentalna pješčana plaža u Hrvatskoj. "Da mi nije Drave već bi riknula na ovoj vrućini", kaže Borka Šepić.

"U stanu je pakao, ovdje je odlično. Uz vodu. Čim si uz vodu, dobro je", ističe Bernardica Pavlović.

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo podsjećaju da su najsigurnija službena kupališta. "Ovisno o antropološkim djelovanjima kao što su poljoprivredne djelatnosti, urbanizacija, uzgoj stoke vode prirodnih kupališta mogu biti kontaminirana u tolikoj mjeri da postanu prijetnja zdravlju kupača", upozorava Hrvoje Sučić, glavni inženjer službe za zdravstvenu ekologiju NZJZ Osječko-baranjske županije.

Provjerava se prisutnost crijevnog enterokoka i ešerihije koli. Odrađena su četiri uzorkovanja na svih 16 prirodnih kupališta Osječko-baranjske županije.

"Te je ocjena kakvoće u gotovo svim kupalištima ocjenjena ocjenom izvrstan, osim u dva kupališta koja su ocjenjena ocjenom dobar, ali i s ocjenom dobar kupalište je pogodno za kupanje", poručuje Sučić.

Semafor kakvoće dostupan je na stranicama zavoda.

