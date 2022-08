S krajem radnog tjedna započinje razdoblje promjenjivog vremena, koje će ponegdje donijeti oborine. Detaljniju vremensku prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Sa petkom u unutrašnjosti počinje razdoblje promjenljivog vremena povremeno s oborinama kojih će biti i na Jadranu. To je svakako dobra vijest, s obzirom na dugotrajnu sušu.

Već krajem dana i u noći, u našu će zemlju pristići vlažan oceanski zrak što će se, prema prognostičkim modelima, u unutrašnjosti nastaviti barem do početka sljedećeg vikenda. Tijekom noći i jutra na sjevernom Jadranu i u gorskom području očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. To će se do kraja dana proširiti na veći dio zemlje.

Ujutro će vjetar biti u unutrašnjosti slab, dok će na Jadranu prolazno puhati umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Središnja Hrvatska

U Središnjoj Hrvatskoj, promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima koji mjestimice mogu biti izraženiji. Vjetar će btii slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 27 do 30 stupnjeva.

Istočna Hrvatska

U istočnim predjelima vrijeme će prijepodne biti djelomice sunčano. Sredinom dana i poslijepodne mjestimice pljuskovi i grmljavina, a moguće je i nevrijeme. Vjetar povremeno umjeren, a najviša temperatura od 30 do 33 stupnja.

Gorska Hrvatska i Sjeverni Jadran

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu padat će povremeno kiša, mogući pljuskovi i grmljavina. Ponegdje će biti i izraženiji uz obilnije oborine. Poslijepodne i navečer postupno povlačenje naoblake. Vjetar povremeno umjeren, promjenljiva smjera. Temperatura u gorskom području od 24 do 27, na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.

Dalmacija

U Dalmaciji djelomice sunčano, uglavnom su mogući mjestimice pljuskovi i grmljavina u drugom dijelu dana. Vjetar povremeno umjeren, a najviša temperatura od 30 do 33 stupnja.

Iduća tri dana na kopnu

U sljedećim danima u unutrašnjosti mjestimice kiša, osobito na istoku i u gorju. Vjetar povremeno umjeren. Vrućina će popustiti no bit će i dalje vrlo toplo.

Iduća tri dana na moru

Na Jadranu pretežno sunčano tek ponegdje uz mogućnost kiše ili pljuskova, osobito u ponedjeljak. Puhat će umjerena do jaka bura, a u subotu sjeverozapadnjak. I dalje vrlo toplo i vruće.

