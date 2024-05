Hoće li se vrijeme uskoro smiriti? Meteorolog Vikić-Topić otkrio koje regije mogu očekivati kišu

Još može biti ponekog pljuska u utorak navečer u Slavoniji i Dalmaciji, ali najgore je iza nas. U ostatku tjedna imat ćemo više sunca i manje kiše, iako se i dalje ne mogu isključiti kratkotrajni, lokalni pljuskovi.

Fronta koja nam je u utorak donijela jake pljuskove, obilnu kišu i lokalna nevremena, odmiče dalje na sjeveroistok. U srijedu ćemo imati tipično postfrontalno vrijeme, malo hladnije, uz čišći zrak, ali i još lokalnih pljuskova.



Ujutro će biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Uz to ipak postoji mala mogućnost za poneki pljusak već prijepodne, i to prije svega u Zagorju i Međimurju te u Dalmaciji.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom jugozapadni, samo u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15 u unutrašnjosti te od 16 do 19 na obali.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali uz više oblaka nego ujutro. Uglavnom će to biti umjerena naoblaka. I pri tome postoji velika vjerojatnost za pljuskove, ali samo kraće i lokalne.

Najvjerojatniji su u Zagorju, Međimurju i Podravini, iako ih kasno popodne može biti i južnije. Vjetar će u početku biti slab do umjeren jugozapadni, no zatim će s pljuskovima okrenuti na sjeverozapadni. Temperatura do 24 stupnja.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi dio dana također malo oblačniji nego prvi, ali svejedno će biti većinom sunčano. Lokalno će prolaziti kraći pljuskovi. Nešto je veća vjerojatnost za njih na istoku Posavine nego drugdje. Puhat će slab do umjeren vjetar s jugozapada uz temperaturu od 23 do 26.

Pretežno sunčano bit će i u Istri, Primorju te u Gorskom kotaru i Lici. Poslijepodne uz umjerenu naoblaku i lokalne pljuskove, no tamo gdje uopće bude tih pljuskova, neće trajati dugo. Najveća vjerojatnost za njih je u unutrašnjosti Istre, Rijeci i zaleđu te u Gorskom kotaru.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura će biti 22, 23 na obali te od 16 do 20 u gorju i unutrašnjosti Istre.



U Dalmaciji pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku. Lokalno su ipak mogući kraći pljuskovi, ali većinom samo u unutrašnjosti. Vjetar će mijenjati smjer, od jugozapadnog prema sjeverozapadnom, i uglavnom će puhati slabo do umjereno. Temperatura će biti od 23 do 25.



Temperatura mora lijepo već raste, trenutno je između 18 i 21. No, kako su dani sve dulji i kako temperatura zraka polako raste, tako će i more sljedećih dana biti sve toplije.

Vrijeme u naredna tri dana

Druga polovina tjedna bit će malo stabilnija. Na kopnu još uz rijetke lokalne pljuskove, ponajprije u četvrtak i subotu. Ipak, bit će više sunčanih i suhih razdoblja. Ponovno će malo zatopliti, temperatura će rasti do 25 Celzijevih stupnjeva.



I pred Jadranom su sunčaniji dani. Samo rijetko uz pljuskove, i to uglavnom samo na sjevernom dijelu. No i tamo će prevladavati sunce. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom bura i maestral. Temperatura ujutro oko 16, danju do 25.



U ostatku tjedna imat ćemo sunčanije vrijeme uz manje kiše i pljuskova. Oni se i dalje ne mogu potpuno isključiti, ali bit će samo lokalne i kratkotrajne prirode. Pri tome će biti vrlo ugodno, uz temperaturu danju od 23 do 25.

