Veliko nevrijeme protutnjalo Hrvatskom, u Vrbovcu je vjetar odnio dio krova: "Djeca su mislila da je grmljavina"

Olujno nevrijeme protutnjalo je općinom Dvor. Tuča veličine oraha u mjestu Unčani poharala je sve pred sobom.

Tlo se zabijelilo, a tragovi u ledu vodili su do porušenih krovova, nadstrešnica, fasada i poplavljenih objekata.

"Sve je srušeno, sve je otišlo. U bašći nemamo ništa, sve sravnjeno.

Ovdje nam je bila nadstrešnica željezna, to je iščupalo. To je kuhinja, od gore je to curilo, ovaj zid to je kompletno sve bilo pod vodom", rekla je Katica Vratan iz mjesta Unčani.

U samo desetak minuta nastala je šteta od više tisuća eura.

"To vam je bio grad debljhi do 10 cm, tuklo je sa svih strana. Krovište to je letilo, lim je letio na sve strane, vidili ste grede to je sve sruseno. S prozora se nije vidila bašća, to je bilo strašno, šta da vam kažem Pokrili smo sve, ali to je samo privremeno", objasnila je Katica.

Šteta od jučerašnjeg nevremena vidljiva je i u utorak, iščupana stabla, oštećene fasade i velika količina leda iako novo grmljavinsko nevrijeme tek slijedi.

Ni druge kuće nisu prošle neokrznuto.

"To je više izgledao kao tornado nego led. Otišla mi fasada na jednomdijelu, na kući isto dosta tog oštećeno, voda pliva po svim prostorijama", rekla je mještanka Angela Abramaović.

"Unutra je padalo, zid je više od pola metra debel i sve je ispod prozora bilo puno vode", pokazao je novinarki Dini Ćevid Unčanin Mario Klepić.

"Koja je to silina bila i koja količina oborina je pala! Uspjeli smo se snaći nešto sa starim crijepom što smo imali, to smo pokrpali, šteta je za sad sanirana, a što će biti dalje ne znam.

Mi smo još dobro prošli, susjed tu, njemu je krov diglo, oštetilo auto. Ljudima je sve otišlo, ljetina, i sve šta su posadili, jadni su ljudi, sve im je propalo", dodao je Mario.

Mještane je obišao i načelnik općine Dvor.

"Pedeset kuća ima štetu na objektima i pomoćnim objektima, a šteta na poljoprivrednim usjevima je sto posto i ona je mnogo, mnogo veća. Ono što predlažem je da ću ići sa zahtjevom prema državi da država da interventnu pomoć da se tim ljudima koji imaju najveću štetu pomogne kroz direktnu pomoć", rekao je Nikola Arbutina, načelnik općine Dvor

Grmljavinsko nevrijeme ponovno je zahvatilo Općinu. A velike količine kiše stvaraju i druge probleme.



"Nemamo vodovda, ali ja imam pumpu i bunar. Voda se zamuti čim padne kiša, ne valjaju bunari, ne valjaju ni pumpe. Tako je nama na selu", rekla je Katica Vratan.

Nažalost, tako je to u mjestu kojem i samo ime kaže živi uz rijeku Unu.

Nevrijeme je prošlo i kroz Vrbovec

Nevrijeme je prošlo i kroz Vrbovec u Zagrebačkoj županiji i odnijelo dio vrtićkog krova. Situaciju je provjerila Sara Duvnjak.

Stanje je poprilično loše, a radnici i dalje uklanjaju dijelove krova. Vrijeme se u međuvremeno poboljšalo, no i Vrbovec je loše prošao slijed nevremena u utorak.

Sara Duvnjak svoju gošću, ravnateljicu dječjeg vrtića Petru Prelog, upitala je kako je sve izgledalo i jesu li se djeca uplašila.

"Oko 15:40 Vrbovec je zadeslilo nevrijeme sa snažnim naletima vjetra i odnijelo krov s vrtića. Djeca su za to vrijeme bila u dežurnoj sobi i nisu se preplašili jer u tom trenu nisu ni čuli što se događa.

Naše odgajateljice su potupile prema protokolu o kriznim situacijama, obavijestile su nadležne službe i sve je prošlo bez problema. Roditelji su obaviješteni, a djeca su bila na sigurnom" rekla je te dodala da je otkidanje dijela krova tijekom nevremena zvučalo kao udar groma.

"Djeca nisu primijetila. Mislila su da je grmljavina, ništa više", rekla je.

Djeca u srijedu neće dolaziti u isti vrtić.

"Obavijestili smo roditelje da djecu odvedu u ostala tri područna objekta. Djeca će biti smještena na nužno dežurstvo. Sve koji mogu, zamolili smo da djecu ostave kod kuće", pojasnila je ravnateljica Prelog.

S obzirom na to da je vrtić pod garancijom, ravnateljica je objasnila koji su sljedeći koraci.

"Nadamo se da ćemo u što kraćem roku sve sanirati kako bi se djeca mogla vratiti i kako bismo mogli dalje nastaviti neometano raditi", rekla je.

Ozljieđenih, srećom, nije bilo, kao ni veće štete.

