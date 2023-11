Od snijega do sunca, uz maglu i nešto kiše: Vrijeme je varljivo, do kada tako? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Kako jedna ode, druga nam fronta sa zapada već dolazi, i takvo nas vrijeme prati tjednima. Srećom, fronta u nedjelju neće biti osobito jaka niti donosi puno kiše.

Trajnije stabilizacije nema na vidiku, no o stabilizaciji u studenom je inače nezahvalno govoriti kad je to najkišovitiji mjesec na obali, a i jedan od dva najoblačnija.

Jutro će u nedjelju na Jadranu ipak krenuti djelomice do pretežno sunčano, no ubrzo će stizati sve više oblaka sa zapada. Općenito, ujutro će više sunca biti u Dalmaciji, a više oblaka u Istri i Primorju gdje će već prijepodne pasti malo kiše.



U unutrašnjosti će biti maglovito i ta magla će se dulje zadržavati, u dijelovima središnje Hrvatske cijelo prijepodne. Vjetar će biti većinom slab. Samo na krajnjem jugu umjerena bura. Zatim će nakon devet sati na Jadranu početi jačati jugo.

Jutro će na kopnu biti hladno, znatno hladnije nego u subotu, uz temperaturu oko nule, pa će biti i mraza. Na sjevernom Jadranu oko sedam stupnjeva, a u Dalmaciji 10 do 12.



Magla i niski oblaci će se ponegdje u središnjoj Hrvatske zadržavati i većinu poslijepodneva, osobito oko Zagreba, dok je najveća mogućnost za razbijanje magle i sunčana razdoblja u Zagorju i Međimurju gdje će onda biti toplije - oko 11, 12 stupnjeva. U područjima pod maglom bit će hladnije, samo pet stupnjeva.



U Slavoniji će se već prijepodne razvedriti i zasjat će sunce. Poslijepodne će tako početi pretežno sunčano. Tijekom dana će sa zapada stizati novi oblaci, no ostaje suho. Zapuhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura će rasti do 11, 12 stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju prevladavat će oblačno vrijeme. Bit će više oblaka nego ujutro pa je i veća vjerojatnost za povremenu slabu kišu, koja će najčešće padati na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, uz temperaturu na obali oko 15, a u gorju malo ispod 10.



U Dalmaciji postupan porast naoblake, zatim u drugom dijelu dana lokalna kiša, a navečer na krajnjem jugu može biti i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno jugo, koje će navečer okrenuti na prolazno jaku buru. Najviša dnevna temperatura 15 do 17, samo u unutrašnjosti malo niža.

Novi tjedan na kopnu počinje djelomice sunčano. U ponedjeljak ujutro mjestimice će biti magle, a u utorak tijekom dana sve više oblaka, pa će navečer i osobito u noći na srijedu te u srijedu ujutro biti kiše. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak pa će temperatura rasti, danju će biti od 12 do 17.



I na obali će tjedan početi promjenjivo oblačno, uz dosta sunčanih razdoblja, no, povremeno i malo kiše, na sjeveru u utorak, zatim duž cijele obale u noći na srijedu, a u Dalmaciji pljuskova još može biti i u srijedu ujutro, iako će se tad relativno brzo razvedravati.



Vjetar će se ovih dana izmjenjivati, ponedjeljak kreće s tramontanom, zatim će navečer zapuhati jugo, koje će u utorak jačati, no već u srijedu, nakon fronte, ponovno bura i tramontana.

Sve u svemu, pred nama je još jedan promjenjiv tjedan, u kojem će povremeno biti kiše. Najvjerojatnija je u noći s utorka na srijedu, kad će se preko nas premještati jedna fronta, te ponovno u petak.



Općenito će prva polovina tjedna biti toplija, a druga hladnija, tako da ova kiša u petak, u gorju , može prijeći u snijeg.

