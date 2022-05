Vremenska prognoza pokazuje da će snažna bura oslabjeti, a temperatura ponovno rasti prema ljetnim vrućinama. Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana.

U četvrtak ujutro posvuda će biti vedro. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj sunčano i ugodno toplo uz poslijepodnevnu temperaturu od 25 ili 26 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Najviša temperatura oko 24, 25 stupnjeva.

Sunčano i ugodno toplo bit će u gorskom području i na Sjevernom Jadranu. Bura će posve oslabjeti, a vjetar okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo uz slab do umjeren maestral. Temperatura poslijepodne od 24 do 26, u Zagori i do 29 stupnjeva.

Toplo vrijeme zasigurno će još povećati temperaturu mora, koja je sada većinom oko 21 stupanj pa možemo reći da je već u dobroj mjeri otvorena sezona kupanja.

U sljedećim će danima i na kopnu prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo. U unutrašnjosti za vikend nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, osobito u subotu poslijepodne i navečer kad ponegdje može biti grmljavinskih oluja s tučom. U nedjelju, lokalne nestabilnosti moguće su uglavnom gorju.

Na Jadranu pretežno sunčano i sve toplije. U nedjelju u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su rijetki pljuskovi i grmljavina, a na sjevernom dijelu zapuhat će prolazno umjerena do jaka bura.

