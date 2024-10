Odmotava se neugodno klupko oko humanitarnih revija: Kako je moguće da nitko godinama nije ništa posumnjao?

Osam godina organizirale su revije s humanitarnim karakterom - najprije za pomoć ženama oboljelima od raka, a posljednje dvije - i za Palčiće. Zadnja je održana prije desetak dana i nakon nje organizatoricama su stigle brojne optužbe.

Njihov odvjetnik proučuje - to su neosnovane i preuranjene optužbe.

"Za niti jedan od oblika kažnjivih radnji, a osobito ono što bi javnost moglo zanimati i trebalo zanimati je da li je počinjeno određeno kazneno djelo, ne teče nikakav postupak, tu je svako propitkivanje putem javnosti je li nešto učinjeno po mom mišljenju ali i po mišljenju svih legalista u društvu je preuranjeno. Mi se nemamo na što u tom pogledu očitovati", rekao je Veljko Miljević, odvjetnik.

Udruge kažu - iako su revije bile humanitarnog karaktera - od City Modusa nisu na račun primili uplatu. Prema javno dostupnim podacima, City Modus j.d.o.o. posluje od siječnja 2023. godine. Prihod je lani iznosio 39 tisuća eura. Neto dobit svega 36 eura.

"Čula sam se s organizatoricama, rečeno mi je da će novac biti uplaćen 15.11. i da će iznos koji nam je namijenjen umanjen za iznose koji su vraćeni izlagačima. Do danas je tri ili četiri izlagača iznose koji su im vraćeni direktno uplatilo na račun Kluba roditelja nedonoščadi Palčići", rekla je Željka Vučko, Palčići.

Sudionici su dakle uplaćivali kotizacije - dio za troškove, dio za donaciju, stajalo je u mailovima. S obzirom na to da novac nije došao do Palčića, izlagači su svoj novac ove godine tražili natrag.

"Bilo je da trebam uplatiti tisuću eura, međutim kako se znamo rekla mi je da je dovoljno 300 eura, da će se 700 skupiti u donacijama, da mogu sudjelovati i u tome i da je dovoljno od mene samo 300 eura. Plus dodatak za uslugu njezinome djetetu torta za privatne svrhe", rekla je Anita Mudri, izlagačica.

Kristina Kovačević radila je kao suorganizator na ovim događajima.

Kako je moguće da nitko godinama nije ništa posumnjao? "Zato što udruge nisu davale nikakve naznake da su nezadovoljne. A one nisu davale nikakve naznake do sada jer nisu znale da se malo veća količina novaca prikuplja pod naznakom humanitarno jer su udruge bile vesele s onime što su dobile", rekla je Kristina Kovačević, Mamin blog.

Sa City Modusom nisu potpisali ugovor, kaže, jer organizator to nije tražio. Dobili su izravne donacije od sponzora ili uređaje. Reviju su tijekom godina nosila brojna poznata lica. Među njima i političarka Sabina Glasovac."Jesu li neki ljudi iskoristili povjerenje svih nas koji smo su se odazvali humanitarnim akcijama pa i oboljelih žena koje su u istima sudjelovali ja to u ovom trenutku ne mogu reći. Jedino što mogu reći ako se to pokaže istina to je zaista žalosno i tužno", rekla je Sabina Glasovac, potpredsjednica Hrvatskog sabora (SDP).

I ove godine sudionici su se, kažu, odazvali zbog humanitarnog karaktera.

"Šokiran sam i užasnut ovim vijestima. Kao i ostali kolege, uvijek kad mogu, rado se odazovem pozivima na humanitarne akcije, no nitko od nas doista ne može znati tko i s kojim namjerama stoji iza nekog projekta", rekao je pjevač Jacques Houdek.

Cijela priča, smatraju u udrugama, baca mrlju na humanitarne akcije.

"Postoji jasna zakonska procedura kako se prijavljuju akcije, kako se skupljaju novci, kako se pravdaju troškovi i mislim da svako koje učinio drugačije treba biti sankcioniran za to", rekla je Ivana Kalogjera, Nismo same.

Dnevnik Nove TV kontaktirao je gradove i županije koji su sponzorirali reviju, kažu, godinama su uplaćivali - od 500 eura na više. Donirale su i tvrtke, CIOS, koji je ove godine bio sponzor, neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV dao je više od 3 i pol tisuće eura.

Svi kažu - vjerovali su da pomažu potrebitima. Mnogi i dalje žele pomagati pa bi zbog toga bilo neophodno da organizatorice sve detaljno i transparentno objasne. Što je dosad - izostalo.

Pročitajte i ovo Mi istina, oni kaprica Plenković ljutito po Milanoviću i svima koji ga podržavaju: "Takve Tunguzije nema nigdje, ono, helou!?"

Pročitajte i ovo javnost zgrožena Palčići o skandalu s humanitarnim akcijama: "Čula sam se s organizatoricama..."

Pročitajte i ovo Zadnje pripreme Primorac otkrio tko će mu biti šef stožera: "On je Splićanin, Dalmatinac i moj prijatelj puno godina"