Očekuje nas oblačno vrijeme, ponegdje praćeno kišom: Gdje će sve biti potrebni kišobrani, otkriva meteorolog Vikić-Topić

Prizemno gledajući, atmosfera je u našim krajevima stabilna. Dominantan je utjecaj velike anticiklone sa sjeveroistoka Europe, u kojoj je tlak zraka postojano visok. Međutim, u višim slojevima atmosfere nešto vlage sa zapada premješta se preko Hrvatske i zbog nje imamo puno oblaka, a povremeno i malo kiše.

Prijepodne u četvrtak bit će pretežno do potpuno oblačno. Samo u Dalmaciji umjereno oblačno. Ondje će biti više sunca. Kiša je moguća ponajprije u zapadnim krajevima – u Istri, Primorju, Gorskom kotaru, Lici i središnjoj Hrvatskoj. Pritom na sjevernom Jadranu može i zagrmjeti.

Vjetar će u većini zemlje biti slab. Na kopnu sjeveroistočni, a u Dalmaciji jugo. Jedino će na sjevernom Jadranu puhati umjerena do jaka bura, pod Velebitom prijepodne s olujnim udarima. I ondje će se zato činiti hladno, unatoč temperaturi od 15-ak stupnjeva. Drugdje će biti svježe, uz 10-ak stupnjeva, a u Dalmaciji ugodno uz 17-18.



Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti oblačno. Povremeno uz još malo lokalne kiše. Veća vjerojatnost za nju je u zapadnijim i južnijim predjelima. Puhat će slab vjetar sjeveroistočnog smjera, a najviša temperatura bit će oko 15 Celzijevih stupnjeva, tako da će cijeli dan biti pomalo svježe.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno. Ovdje će biti i kraćih sunčanih razdoblja te ostaje većinom suho, samo rijetko može pasti malo kiše poslijepodne, uglavnom na zapadu. Vjetar će biti slab, sjeveroistočni, a temperatura od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju četvrtak će biti većinom oblačan. Kraća sunčana razdoblja moguća su na otocima te u Istri. S druge strane, velika je mogućnost za povremenu kišu na cijelome području, a na otocima i pokoji pljusak s grmljavinom.

Puhat će bura, u početku umjerena do jaka, no tijekom popodneva će slabjeti. Temperatura će na obali biti između 17 i 20, a u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre 11 do 15.



U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. S time da će ponovno više oblaka biti na sjeveru i unutrašnjosti, pa ondje postoji mogućnost za malo kiše ili kratak pljusak. Na jugu više sunca. Poslijepodne će zapuhati slabo jugo, a temperatura će biti između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva, samo u unutrašnjosti malo niže.

Vrijeme u naredna tri dana

U petak će se razvedravati, tako da će na kopnu biti djelomice do pretežno sunčano. Onda je u subotu ujutro ponovno izgledna magla, pa i niski oblaci, koji se mogu dulje zadržati, osobito u zapadnim krajevima, no do podneva će se ipak razvedriti pa će poslijepodne biti pretežno sunčano i ugodno toplo.

Slična situacija bit će i u nedjelju. Jutra ostaju topla, oko 9 stupnjeva bit će najniža temperatura, dok će danju ona svakim danom biti malo viša. U nedjelju je moguće i 20 stupnjeva.



Na Jadranu na sjeveru u petak može pasti još malo kiše, dok će u Dalmaciji biti pretežno sunčano. A zatim za vikend uglavnom suho duž cijele obale, uz više sunca.

Ipak, puhat će jugo, koje će postupno jačati, sa slabog na umjereno do jako. Najjače će puhati u nedjelju. Temperatura ostaje oko 17 ujutro te oko 23 danju.



Vikend će nam biti stabilan i suh, a većinom i sunčan. Jedino će u unutrašnjosti prijepodne često biti magle i niskih oblaka, pa će taj dio dana biti malo tmurniji, ali do podneva bi se ti niski oblaci posvuda trebali rasplinuti, nebo se razvedriti i zasjati sunce. Zbog tog sunca i zbog južnog strujanja bit će nam i dosta toplo, toplije od prosjeka za kraj listopada – uglavnom od 20 do 24.

