GOTOVO S KOMBAJNIMA

Gasi se još jedna tvornica u Hrvatskoj: Direktori dali otkaze i pobjegli, a 250 radnika ostaje bez posla

SDF Žetelice Županja Foto: Vlado Kos/Cropix

Same Deutz Fahr Žetelice, tvornica kombajna u Županji, krajem godine zatvorit će svoja vrata nakon 40 godina rada. Kombajni iz Županje bili su vrhunski izvozni prizvod, prepoznat diljem Europe i svijeta, no čak ih ni to nije spailo od geopolitičkih problema i pohlepe talijanskih vlasnika.