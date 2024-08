Ljetu još nije kraj, očekuje nas novi toplinski val: Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U nedjelju će sa zapada posvuda jačati greben anticiklone pa će posvuda biti stabilno i vrlo toplo ili vruće. Od utorka stiže manja količina vlage zbog čega će, uglavnom u unutrašnjosti, biti i manjih nestabilnosti.

U nedjelju ujutro posvuda će prevladavati sunčano. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru 23 i 27 Celzijevih stupnjeva.



I u nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer zapuhat će mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Najviša temperatura od 33 do 35 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano i još stupanj-dva toplije. Poslijepodne vjetar mjestimice umjeren, a temperatura ponegdje i do 36 stupnjeva.



U Gorskom Kotaru i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju će poslijepodne zapuhati ponegdje umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, a navečer bura koja će prema noći na ponedjeljak sve više jačati. Najviša temperatura od 30 do 34 stupnja.



I u Dalmaciji prevladavat će sunčano. Vjetar slab, a poslijepodne ponegdje i umjeren. Sredinom dana i poslijepodne vruće, a u unutrašnjosti i vrlo vruće od 32 do 37 stupnjeva.



More je i dalje vrlo toplo, mjestimice do 27 stupnjeva, a na Malom jezeru na Mljetu i vrućih 30 stupnjeva.



Dani su malo kraći, a kut upada Sunca manji pa je i manji UV indeks. No, on i dalje upozorava na opasnost od sunčeva zračenja.



Većinu krajeva zahvaća novi, zamjetno kraći toplinski val, u unutrašnjosti do ponedjeljka, a na Jadranu do srijede.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano. No, povremeno će biti više oblaka mjestimice uz pljuskove, u ponedjeljak uglavnom u gorju, a u utorak i drugdje. Vjetar slab i umjeren. Ujutro ugodno toplo, a zatim vrlo toplo i vruće.



Na Jadranu pretežno sunčano uz slabu i umjerenu buru, u ponedjeljak i utorak ponegdje na udare i jaku, a u srijedu vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak. I dalje vruće.



Do vikenda pretežno sunčano, većinom vruće, osobito na Jadranu. Čini se da će za vikend ponegdje biti i malo kiše ili ponekog pljuska i to prije svega u unutrašnjosti.

