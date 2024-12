Zatvorene ceste i upaljeno crveno upozorenje: Nevrijeme stvara probleme, objavljena nova prognoza, bit će i snijega

Vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno, sunčanije na sjeveru i zapadu zemlje. Lokalno će biti kiše, uglavnom na jugu i istoku, osobito prijepodne, a u gorskoj Hrvatskoj susnježice i snijega.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u gorju i jak. Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14 stupnjeva, najavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Crveno upozorenje meteoalarma je zbog izuzetno opasnog vjetra na snazi za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić, dok je za ostale dijelove Jadrana zbog vjetra na snazi narančasto i žuto upozorenje.

Upozorenje DHMZ-a za četvrtak, 5. prosinca Foto: DHMZ

U petak će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Sredinom dana i poslijepodne su u sjevernim kopnenim krajevima uz polazno više oblaka mjestimice moguće slabe oborine. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura iznosit će od -4 do 0, na Jadranu između 4 i 9. Najviša dnevna temperatura kretat će od 4 do 8, na Jadranu između 10 i 14 stupnjeva.

Zbog olujnih udara zatvorene ceste

Zbog olujnih udara vjetra za sve skupine vozila zatvorene su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za osobna vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, a za ostale skupine vozila državnim cestama preko Kistanja, Pađena i Gračaca.

Također, za sve skupine vozila zatvorena je državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Delnice-Kikovica (obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC3); Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin; Paški most.

Zbog vjetra: na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp-prikolicama (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti DC99 čvor Križišće-Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretna vozila s priključnim vozilom.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Stinica-Mišnjak; katamaranske linije: Ubli Vela Luka -Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka; Novalja-Rab-Rijeka.

Izmjena je reda plovidbe: na trajektnoj liniji Zadar (Gaženica) - Ist - Olib - Silba - Premuda u polaznom putovanju polasci iz luka Ist, Olib, Silba i Premuda bit će nakon obavljenog iskrcaja tereta s teretnih vozila te povratka istih na brod.

U povratom putovanju iz luke Premuda, po izmijenjenom rasporedu, trajekt će isploviti direktno za luku Zadar (Gaženica) ne pristajući u luke Silba, Olib i Ist.

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci višesatna su čekanja za ulaz teretnih vozila, osam sati na prijelazu Tovarnik/Šid.

Pročitajte i ovo Hitno slijetanje VIDEO Zapalio se motor na avionu, sve su gledali prestravljeni putnici: Kada su napokon sletjeli, uslijedio je novi šok

Pročitajte i ovo Prvi posjet od početka rata Putin u Europu poslao šefa diplomacije avionom kojemu je inače zabranjen ulazak u zračni prostor EU-a