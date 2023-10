Hoće li nas jesen pratiti cijeli tjedan? Više detalja ima meteorolog Darijo Brzoja

Izmjena godišnjih doba ne događa se na prekidač, pa tako ni isključiti ljeto i uključiti jesen neće biti baš tako jednostavno. Karakteristika prijelaznih razdoblja je izmjena različitih tipova vremena, pri čemu kako se bližimo zimi, toplijih razdoblja bit će manje, bit će rjeđa i kraća, a ovih hladnijih sve više i sve dugotrajnije. Na samom početku, uz kašnjenje jesenskog vremena za datumom, ovaj tjedan imamo val hladnoće na kopnu pa osjetno toplije vrijeme pred vikend.

Brza izmjena zračnih masa različitih karakteristika ogledat će se ne samo u temperaturi, nego i u vjetru, naoblaci pa i oborini. Tako će do kraja tjedna biti od svega po malo. U utorak vrijeme nam kroje s jedne strane anticiklona i stabilnost, a s druge plitka ciklona u Sredozemlju u blizini Jadrana.

U utorak ujutro u središnjim krajevima ponovno magla, lokalno i slab mraz. Bit će djelomice, možda i pretežno sunčano, uz najviše sunca upravo na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, uključujući gorje i sjeverni Jadran. U Dalmaciji će prevladavati oblačno, promjenjivo, a moguće je i malo kiše, prije svega na krajnjem jugu. U unutrašnjosti podjednako hladno, ako ne i hladnije nego u ponedjeljak, znači zimska jakna, za osjetljivije i šal, temperatura će biti ispod 5, a ponegdje će se tijekom noći spustiti i do nule, ili na samo stupanj ili dva. Duž Jadrana se očekuje uglavnom između 10 i 15 stupnjeva. Puhat će slaba i umjerena bura.

Poslijepodne na kopnu djelomice ili pretežno sunčano, tu i tamo bit će nešto naoblake, no značajnijeg vjetra nema, a zadržat će se svježe, uz maksimalnu temperaturu oko 13, 14 stupnjeva. Slično i u Slavoniji i Baranji. Djelomice sunčano i svježe. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, prevladavat će sunčano, ili barem dijelom vedro, a sunce mogu zaklanjati tek visoki prozirni oblaci. Puhat će većinom slaba do umjerena bura, a temperatura će biti na moru oko 20 stupnjeva, a u gorju 10-ak.

U Dalmaciji u utorak najoblačnije, poglavito u prvom dijelu dana, no kasnije bi se i ondje trebalo vedriti, počevši sa sjevera. Ujutro bura, a poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak. Kao i na sjevernom Jadranu, ni u Dalmaciji neće biti hladno, uz najvišu dnevnu temperaturu od 20-ak, do 22 stupnja.

More je to koje sad preuzima ulogu amortizera hladnoće. Temperatura mora od 21 do 23 stupnja ni zraku u tom dijelu ne dozvoljava da se prebrzo i previše rashladi. Kako bilo, pri ovim temperaturama kupanje se još uvijek može preporučiti svima, a ne samo hrabrima.

U nastavku tjedna vrijeme će biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, a na zapadu i u gorju povremeno će biti moguće i vrlo malo kiše, poglavito u petak. Od četvrtka uz južinu i osjetno toplije. Tek za vikend temperatura će se ponovno sniziti, ali na 20-ak stupnjeva: neće biti zima kao početkom tjedna. Ova klackalica u temperaturi zato može stvoriti opterećenje na organizam, osobito za starije i osjetljivije, pa svakako pripazite.

Na Jadranu promjenjivo oblačno, poglavito od četvrtka uz kišu ili pljusak lokalno, čak i grmljavinu. Oborina je izglednija na sjevernom dijelu, a tek ponegdje u Dalmaciji. Zapuhat će jugo koje će u četvrtak pojačati, a s južinom će temperatura i na moru opet značajno porasti.

Sljedeći vikend južina donosi i nepovoljne biometeorološke prilike koje će se zadržati barem i dio vikenda. Subota kišovita, a na Jadranu ponegdje i nedjelja. Za vikend manje toplo nego u petak, ali više toplo nego u ponedjeljak. Bit će oko 20 stupnjeva.

