Sunčano i toplo vrijeme posljednjih dana nastavit će se i u petak, a za vikend nas čeka naoblačenje. Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme čeka idućih dana.

Posvuda sunčano i još toplije vrijeme nastavit će se i u petak. U subotu poslijepodne i osobito navečer te u noći na nedjelju, u kontinentalnom dijelu Hrvatske jače naoblačenje s kišom i lokalnim nestabilnostima. Novi manji prodor vlažnog zraka ponovno u ponedjeljak i to opet u unutrašnjosti, dok će na moru i dalje prevladavati sunčano uz daljnji porast temperature zraka.

Prostrana anticiklona i su petak će u cijeloj zemlji, a na moru i za vikend, podržavati sunčano i iznadprosječno toplo. Promjena vremena u unutrašnjosti vezana je uz prodor nestabilnog oceanskog zraka čija će fronta zahvatiti kontinentalni dio potkraj subote.

U petak ujutro posvuda vedro većinom uz slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj danju će prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo uz poslijepodnevnu temperaturu od 30 do 32 stupnja.

U istočnim predjelima također pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. I ovdje vjetar većinom slab uz temperaturu oko 30 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo, a vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura od 24 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura većinom do 25 do 29 stupnjeva.

Iduća tri dana na kopnu i moru

Za vikend u unutrašnjosti djelomice, u prvom dijelu subote i pretežno sunčano. U subotu poslijepodne i osobito u noći na nedjelju jače naoblačenje mjestimice s kišom, a ponegdje i izraženijim pljuskovima i grmljavinom.

U nedjelju i ponedjeljak oborine će uglavnom biti u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije. U subotu prolazno će zapuhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Vrlo toplo, a u subotu i vruće.

Na Jadranu pretežno sunčano i uglavnom suho te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren. U ponedjeljak zapuhat će jugo.

