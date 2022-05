U tijeku je 85. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinci su objavili da je do sada poginulo više od 28.500 ruskih vojnika. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg uvjeren je da će Savez uskoro poželjeti dobrodošlicu Finskoj i Švedskoj.

Ukrajinci objavili da je dosad poginulo više od 28.500 ruskih vojnika.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je na globalnu nestašicu hrane.

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je da je Putin smijenio dvojicu zapovjednika zbog neuspjeha u Ukrajini.

Savjetnik Volodimira Zelenskog Mihajlo Podoljak poručio je da Ukrajina nije spremna na primirje.

Ruska vojska granatirala je New York, grad u Ukrajini.

Još dva ruska vojnika priznala su krivnju za kršenje pravila ratovanja.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:38 "Rusija je ukrala oko 400.000 tona žita iz okupiranih regija Ukrajine, objavila je vlada. Rusija bombardira žitnice i blokira ukrajinske luke, što sprječava izvoz žita iz prošlih godina", napisala je NEXTA na Twitteru.

"U luci Odesa blokirano je 25 milijuna tona žitarica, a općenito, zbog blokade luka, Ukrajina ne može izvesti 90 milijuna tona žitarica i dnevno gubi 170 milijuna dolara", dodaju.

Finska spremna na razgovore s Turskom

17:25 Finski predsjednik Sauli Niinisto rekao je da njegova zemlja "poduzima povijesni korak" odabirom pridruživanja NATO-u. "Finska je donijela svoju odluku nakon brzog, ali vrlo temeljitog procesa", rekao je.

"Proces je još jednom pokazao snagu finske demokracije. Počevši od snažne javne potpore, odluka je donesena ogromnom parlamentarnom većinom, a također je dobila ogromnu snažnu podršku naroda", dodao je.

Niinisto je zahvalio američkom čelniku Joeu Bidenu na njegovoj potpori tijekom procesa. "Želim vas uvjeriti da će Finska postati jaka saveznica u NATO-u. Svoju sigurnost shvaćamo vrlo ozbiljno. Finske oružane snage su jedne od najjačih u Europi. Također smo dosljedno ulagali u razvoj naših sposobnosti", naglasio je.

Finski čelnik je dodao da je spremnost njegove zemlje da brani svoju zemlju "jedna od najviših u cijelom svijetu" te da su otvoreni za razgovore oko zabrinutosti Turske, piše Sky News

17:14 Nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio punu potporu SAD-a zahtjevima Švedske i Finske za članstvo u NATO-u, rekao je da će njegova administracija podnijeti izvješća američkom Kongresu o tome, piše CNN.

"Danas moja administracija podnosi Kongresu Sjedinjenih Država izvješća o pristupanju obiju zemalja NATO-u kako bi Senat mogao učinkovito i brzo krenuti s savjetovanjem i pristankom na sporazum", rekao je.

Pozvao je vodstvo Senata da to bude riješeno "što je brže moguće, nakon što se razmotri perspektiva svih saveznika i kada NATO usvoji pristupni protokol".

Unutar SAD-a najmanje dvije trećine Senata mora glasati za odobravanje novih država članica u obrambenom savezu. Slično, zakonodavna tijela svih 30 sadašnjih članica moraju odobriti nove kandidate za članstvo u NATO-u.

Zelenski razgovarao s Johnsonom

16:53 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonom je razgovarao s britanskim premijerom Borisom Johnsonom.

"Informiran je o tijeku rata i operaciji spašavanja vojske iz Azovstala. Razgovaralo se o potpori obrane, načinima izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine i uvoza goriva u Ukrajinu", napisao je na Twitteru.

Had a phone conversation with @BorisJohnson. Informed about the course of hostilities and the operation to rescue the military from Azovstal. Discussed defense support, ways to export agricultural products from Ukraine and import fuel to Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2022

Boris Johnson u tvitu je napisao: "Obavijestio sam predsjednika o potpori koja dolazi obrani Ukrajine, uključujući topništvo dugog dometa, projektile obala-brod i bespilotne letjelice. Ovo je dio našeg dodatnog paketa vojne pomoći od 1,3 milijarde funti za Ukrajinu".

"Također smo razgovarali o tome kako možemo zaustaviti globalnu gospodarsku štetu uzrokovanu Putinovom nepromišljenom blokadom crnomorskih luka. Hitno tražimo opcije za otvaranje kritičnih ruta za opskrbu morem i kopnom za ukrajinske zalihe žita", dodao je.

Reaffirmed British solidarity with the Ukrainian people to my friend @ZelenskyyUa this morning, particularly for the brave defenders of Mariupol.



The President and I had a wide ranging discussion ⬇️ 1/4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 19, 2022

Stoltenberg uvjeren da će Finska i Švedska ubrzo postati članice NATO-a

16:30 Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako je uvjeren da će članice NATO-a brzo donijeti odluku i poželjeti dobrodošlicu Finskoj i Švedskoj. Turska je zaprijetila vetom na njihove zahtjeve, optužujući ih za skrivanje kurdskih militanata, piše BBC.

Stoltenberg navodi da je Savez u bliskom kontaktu s Finskom, Švedskom i Turskom te se bavi zabrinutošću Turske. Dodaje da nije neuobičajeno imati razlike u mišljenjima u NATO-u, ali i da je Savez iskusan u pronalaženju rješenja.

Vjeruje da Ukrajina može dobiti rat. Kaže da Rusija nije uspjela zauzeti Kijev, bila je prisiljena napustiti Harkiv i okolna područja, a ofenziva u Donbasu je zastala.

"Ne vjerujemo da je Rusija odustala od svojih strateških ciljeva, tako da se moramo pripremiti za rat na duge staze", dodao je.

15:27 Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva rekla je kako postaje optimističnija da će sporazum sedam velikih gospodarstava G7 o osiguravanju novih proračunskih sredstava Ukrajini, pomoći toj zemlji da izbjegne hiperinflaciju.

