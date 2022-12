Atmosfera se nije još stabilizirala pa je tako pred nama još malo kiše i pljuskova. Više o vremenu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U srijedu prijepodne bit će pretežno oblačno. U Dalmaciji jače izraženi pljuskovi osobito na sjevernom dijelu. Drugdje znatno manje, ponajviše na sjevernojadranskim otocima, u Lici te duž rijeke Save. Na kopnu lokalno magla. U unutrašnjosti će vjetar slab, a na obali umjeren. U Dalmaciji će jugo, a na sjeveru bura. Jutro na kopnu hladno - s temperaturom oko nule, a na Jadranu ugodnije, oko 11 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti većinom oblačno. Moguće je i malo kiše, ali uglavnom u južnim krajevima, tamo je veća vjerojatnost za nju oko Karlovca, Siska i Kutine. Dok na sjeveru može biti i kraćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab, sjeveroistočni, a temperatura do 5, 6 stupnjeva, tako da će biti osjetno svježije.

I u Slavoniji dosta oblaka, pretežno do potpuno oblačno. Malo sunca moguće je duž Podravine, dok je kiša najizglednija duž Posavine te u Srijemu, no neće pasti veće količine. Puhat će slab sjeveroistočnjak, uz temperaturu do 5, 6 stupnjeva.

Umjereno oblačno u Istri i na Kvarneru. Bit će i sunčanih razdoblja, osobito u Istri, a malo lokalne kiše moguće je prema jugu, na Lošinju, Cresu i Rabu. Puhat će slaba do umjerena bura, a temperatura će biti oko 13. U gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom – koja će češća biti u Lici. Vjetar slab, a najviša temperatura između 3 i 7.

U Dalmaciji promjenjivo do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima koji lokalno ponovno mogu biti izraženiji, u poslijepodnevnim satima osobito na srednjem dijelu. Puhat će umjereno jugo, samo na srednjem dijelu prolazno umjerena do jaka bura i tramontana. Maksimalna temperatura oko 15 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu oblačno, povremeno s kišom. Više će je biti u petak i subotu, a manje i rjeđe u četvrtak, no tad prolazno može pasti i malo susnježice na sjeverozapadu. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura u blagom porastu, u četvrtak će biti 2 do 6, a u subotu 5 do 10 stupnjeva.

I na obali u četvrtak, petak i subotu većinom oblačno, često uz kišu i jugo. U petak i subotu će pasti obilnija količina, lokalno je moguće i više od 100 litara po četvornom metru. U četvrtak će na sjeveru biti još malo bure, a onda od petka posvuda jugo, u jačanju na olujno. Jutarnja temperatura će malo rasti, a dnevna će uglavnom biti 15, 16 Celzijevih stupnjeva.

Prosinac nastavlja u oblačnom i kišovitom tonu. I u nedjelju će vrlo vjerojatno biti tako. Nekakva djelomična stabilizacija nazire se tek idući tjedan. Dugoročna prognoza je i dalje uporna u izračunima da će ove godine biti kišovitije i oblačnije nego inače. Malo sunca - tek idući tjedan.

