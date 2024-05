Je li vrijeme za kišobrane ili suncobrane? Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Vlažan i nestabilan zrak povremeno pritječe u jugozapadnoj struji pa premda u blizini nema fronti, atmosfera nije stabilna, i podržava nastanak grmljavinskih oblaka.

U ponedjeljak navečer će se nad Italijom formirati i plitka ciklona, koja će se u utorak premjestiti sjeveroistočno, no to za Hrvatsku znači i promjenjivije vrijeme i češće grmljavinske pljuskove koji će trajati od ponedjeljka poslijepodne pa sve do kraja utorka.

Potom slijedi više sunčanih razdoblja, a pljuskovi će biti sporadični i sve rjeđi.

U ponedjeljak ujutro, u većini krajeva bit će djelomice sunčano, promjenjivije u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima te na sjevernom Jadranu, dok će najviše sunca biti u Dalmaciji.

Na krajnjem istoku i jugu tijekom noći još možda malo kiše ili pljusak. Vjetar slab, ponegdje u Slavoniji i Baranji jugoistočni, na moru jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 17, u gorju bliže 10, dok se na Jadranu očekuje većinom između 13 i 18 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne i navečer u ponedjeljak bit će nestabilnije. Mjestimice je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura, od 24 do 26 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji, sutra djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, no također nestabilno pa su i u tim predjelima poslijepodne mogući grmljavinski pljuskovi.

Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 25 do 27 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj na početku novog tjedna promjenjivo i nestabilno, slično i na sjevernom Jadranu.

Pljuskovi s grmljavinom u gorju se očekuju poslijepodne, a na sjevernom Jadranu uglavnom prema večeri. Veći dio dana vjetar slab, navečer na moru umjeren, moguće jak sjeverni i sjeverozapadni.

Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 21 do 24, a na sjevernom Jadranu od 23 do 26 stupnjeva.

U Dalmaciji u ponedjeljak će biti djelomice sunčano, a uz povremeno više oblaka i tamo je moguć poneki pljusak i grmljavina. Izglednije u zaleđu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer jugo. Dnevna temperatura, od 23 do 26 stupnjeva.



Temperatura mora bit će između 18 i 21, a UV-indeks će sutra u većini zemlje biti umjeren. Na istoku i u Dalmaciji gdje se tijekom dana očekuje nešto više sunca bit će visok.

Vrijeme naredna tri dana

Promjenjivo i kišovito vrijeme zadržat će se i u utorak kad će grmljavinski pljuskovi biti češći, a oborina moguće izraženija.

U srijedu i četvrtak očekuje se više sunčanih razdoblja, no i dalje je moguć poneki lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak te će se zadržati toplo, uz ipak malo svježija jutra od sredine tjedna.



I na Jadranu u utorak promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima te nestabilno, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom.

Od srijede i na moru više sunčana vremena, rijetko gdje uz poneki pljusak. Umjereno i jako jugo i jugozapadnjak u srijedu će oslabjeti.

Temperatura se neće značajnije mijenjati, i tu će se zadržati ugodno toplo.



Vrlo slično vrijeme očekuje se sve do kraja tjedna. Bit će duljih sunčanih razdoblja, no ponegdje neće izostati ni lokalni pljuskovi.

