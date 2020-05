Vrijeme je u jučer bilo sunčano i ugodno toplo, baš po guštu svim ljubiteljima proljeća. Danas će biti oblačnije i toplije, a onda će u noći na nedjelju postajati sve oblačnije uz kišu i pljuskove s grmljavinom koje će biti do sredine dana. Zatim će se na Jadranu razvedravati, gdje će u novom tjednu prevladavati sunčano, a u kopnenim krajevima još uvijek može biti lokalnih nestabilnosti.

Tijekom jutra će u kopnenim predjelima biti nešto oblačnije u odnosu na jučer, a uz obalu vrijeme ostaje pretežno sunčano. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru i jugo, a temperatura će na kopnu iznositi od osam do 13, a na Jadranu između 14 i 17 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će vrijeme biti djelomice sunčano. Prema kraju dana naoblaka će rasti, a u noći na nedjelju će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, zatim u noći vjetar sa sjevera, a temperatura će biti koji stupanj viša od jučerašnje.

I u Slavoniji će vrijeme biti djelomice sunčano, zatim će u noći sa zapada doći do naoblačenja s kišom. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura će iznositi od 22 do 24 stupnja.

U gorju i na sjevernom Jadranu bit će djelomice ili pretežno sunčano, ali će se prema kraju dana i ondje nakupiti sve više oblaka, a zatim će u noći biti i kiše ili pljuskova. Puhat će umjeren jugozapadnjak i jugo, a temperatura će iznositi od 22 do 26 stupnjeva.

Najsunčanije će biti u Dalmaciji, gdje će poslijepodne tek rijetko biti umjerene naoblake. Uz umjeren jugozapadanjak i zapadnjak, temperatura će iznositi od 24 do 27 stupnjeva.

U nedjelju će u kopnenim krajevima biti povremene kiše ili pljuskova s grmljavinom, pri čemu će glavnina oborine pasti u noći, a tijekom jutra će prestajati. Sljedećeg će tjedna biti sunčanije, ali i dalje nestabilno pa bi lokalno mogla pasti koja kap kiše ili poneki pljusak.

I na moru u noći na nedjelju te u nedjelju ujutro kiša i pljuskovi, a prolazno će zapuhati jaka bura. Početak idućeg tjedna će na Jadranu biti sunčan i ugodno topao.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr