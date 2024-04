Nakon saharskog pijeska i gotovo ljetnih temperatura slijedi osvježenje, a do kada otkriva meteorolog Nove TV

Prolazak fronte u ponedjeljak pročistit će zrak od saharskog pijeska koji nam je proteklih dana u snažnoj jugozapadnoj struji stizao preko Sredozemlja iz sjeverne Afrike, skupa s ovom ljetnom toplinom.

Temperatura se u ponedjeljak u unutrašnjosti opasno približila 30 stupnjeva, a u utorak će to već biti upola manje, jer nam iza fronte stiže hladniji zrak. U noći s ponedjeljka na utorak te u utorak tijekom dana bit će i nestabilnije, uz pljuskove, potom od sredine tjedna bez kiše, a u drugoj polovici bit će i sve više sunca.

Sljedeći vikend bit će pravi ljetni, pa sad kad smo već pomaknuli kazaljke i svijetli dio dana traje dulje, vrijeme će biti i za prvo sunčanje na plaži. Kupanjac, ipak samo za one koji vole hladnije more.

Idući sati nose nam kišu, pljuskove i grmljavinu. Atmosfera će biti nestabilna i tijekom dana mada se očekuje i dosta sunčana vremena. Ujutro mjestimice još malo kiše, dok je na jugu moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će uglavnom slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura u unutrašnjosti od 6 do 11, a na Jadranu između 9 i 14 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. Tako su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar jugozapadni, a temperatura dosta niža nego danas: od 16 do 19 stupnjeva i u onom najtoplijem dijelu dana.



Slično očekuje i Slavoniju i Baranju. Sunčana razdoblja, ali uz pojačan razvoj oblaka, poslijepodne pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, temperatura većinom između 16 i 20 stupnjeva.



I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj neće biti stabilno. Dosta sunca tijekom dana, ali i povremeno poneki pljusak s grmljavinom u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperatura od 15 do 18 stupnjeva. U Gorskom kotaru malo niža.



U Dalmaciji će u utorak većinom prevladavati sunčano, poglavito na obali, dok u zaleđu uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne može biti ponekog pljuska. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i zapadni, a temperatura od 16 do 20 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Ludo vrijeme Za splitsko područje u ponedjeljak će biti upaljen narančasti meteoalarm: Na istoku Hrvatske zabilježene rekordne temperature, a u Dalmaciji jugo

Prognoza za naredna tri dana

Srijeda će biti malo oblačnija, iako će generalno atmosfera biti stabilnija nego u ponedjeljak i utorak. U drugoj polovici tjedna kišu ne očekujemo, bit će sve više sunca, a temperatura do vikenda ugodna i primjerenija dobu godine od ovih današnjih 30 stupnjeva. Puhat će povremeno umjeren, a u petak prolazno i jak jugozapadnjak.



I na moru u srijedu prolazno povećana naoblaka, no bez kiše. Od četvrtka posvuda pretežno sunčano te malo toplije. Na Jadranu će idućih dana puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, bit će ugodno.

Po svemu sudeći, od sljedećeg vikenda bismo ponovno mogli imati nekoliko dana ljetnog vremena. Premda smo tek na početku travnja, najnoviji izračuni predviđaju sunčano, suho i stabilno vrijeme uz temperature između 25 i 30 stupnjeva, i to ne samo za vikend nego i za prvu polovicu sljedećeg tjedna.

Iako se u ovom trenutku to čini prilično sigurno, s prognozom desetak dana unaprijed uvijek treba oprezno. Baš zato smo s vama tu svaki dan s osvježenim informacijama o budućem vremenu.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.