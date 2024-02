Auto za 100 eura? Država se rješava svojih starih vozila, ima motora, kombija, kamion...

Država se rješava svojih starih vozila. Ovaj puta riječ je uglavnom o vozilima Hrvatske pošte i policije. Stari Golf možete kupiti već za 100 eura, Seat Alteu za 700 eura, a u ponudi su i kombi vozila. Cijene im idu od 700 eura. U ponudi su stari Mercedes, Audi...

Javna dražba održat će se 2. ožujka 2024. na lokaciji Velikopoljska 15a, 10010 Zagreb skladište vozila Cepelin, a sve počinje u 9 sati.

Sva vozila mogu se pregledati ovaj petak od 9 do 13 sati, na lokaciji Velikopoljska 15a, 10010 Zagreb.

Pravo prisustvovanja i sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 posto početne cijene za svako vozilo, odnosno minimalno 100 eura.

Sva vozila koja se prodaju pogledajte OVDJE.

Poziv na javnu držabu prenosimo u cijelosti:

"Javna dražba će se održati 02.ožujka 2024.na lokaciji Velikopoljska 15a, 10010 Zagreb skladište vozila Cepelin s početkom u 09,00 sati

Sva vozila mogu se pregledati 01.ožujka 2024. od 09.00 do 13.00 sati, na lokaciji Velikopoljska 15a, 10010 Zagreb.

Pravo prisustvovanja i sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene za svako vozilo odnosno minimalno 100,00€

Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koje vozilo se plaća jamčevina.

Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino vozilo, a isto vozilo ne bude licitirano, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevine se mogu uplatiti u gotovini prilikom pregleda vozila 01.03.2024.od 09.00 do 13.00 sati, na lokaciji Velikopoljska 15a, 10010 Zagreb

Jamčevine se mogu uplatiti i putem računa ali uplata mora biti provedena najkasnije 01.03.2024. do 13.00 sati na račun CEPELIN vl. Anamarija Matić, Zagrebačka banka, IBAN HR7123600001100942496 za sva vozila.

U poziv na broj potrebno je naznačiti redni broj vozila, a ako se plaćanje vrši za više vozila potrebno je brojeve odvojiti crticom.

Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 50 €

Ukoliko izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.

Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 3 radna dana (a najkasnije do 07.03.2024..) uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine. Uplate za izlicitirana vozila će se moći uplatiti na lokaciji Autoservis Cepelin, Velikopoljska ulica 2a, od ponedjeljka 04.03.2024. do srijede 06.03.2024. u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Vozila su neispitana, moguće neispravna ili nekompletna, prodavatelj ne jamči za ispravnost kilometraže na vozilima, a prodaja vozila se provodi po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Redni broj 95 prodaje se isključivo za dijelove.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala.

Ako se uplaćeno vozilo ne preuzme do 07.03.2024. naplaćuje se ležarina od 15€ za svaki naredni dan po vozilu.

Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo vrši se isključivo odmah nakon Javne dražbe. Osobe koje su uplatile virmanom povrat sredstava obavit će se u roku 10 dana uz dostavu broja računa uplatitelja", navodi se u pozivu.