Za jednu regiju upaljen crveni alarm, stiže i snijeg: Meteorologinja otkriva kakav nas vikend čeka

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu u četvrtak je bilo dosta oblaka, a u Dalmaciji je padala kiša. Vjetrovito je bilo posvuda, najviše diljem obale gdje je puhala jaka, ponegdje čak i orkanska bura.

Slično vrijeme očekuje nas i u petak, u prvom dijelu dana. Južnije od nas, iznad Jonskog mora nalazi se ciklona s pripadnim frontalnim sustavom koja je u slabljenju, ali će još u petak utjecati na vrijeme, primarno na jugu zemlje. Sa sjevera i sjeverozapada postupno jača greben anticiklone tako da će vrijeme za vikend biti stabilnije. U petak ipak, još malo oborine, ali ne posvuda.

Jutro diljem zemlje pretežno oblačno. Malo snijega očekuje se u Lici i na istoku zemlje gdje će zbog temperature snijeg prelaziti u susnježicu. Na jugu Dalmacije mjestimice još malo kiše, moguć je i pokoji pljusak. U ostalim predjelima suho.

Na kopnu vjetar slab, ali na moru i dalje bura. Za podvelebitski kanal upaljena je crvena razina upozorenja, očekuju se udari do 90 čvorova, ali jake i olujne bure će biti na cijelom sjeveru u prvom dijelu dana. Nešto slabija, ali i dalje jaka bura puhat će i u Dalmaciji.



Najniža temperatura u unutrašnjosti između -2 i 1, u višim predjelima i koji stupanj manje, na obali i otocima od 2 do 9.

U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno s povremenim sunčanim razdobljima. Nešto manje oblaka na sjeveru, a više prema istoku. Vjetar većinom slab, temperatura oko 4, 5 stupnjeva.

Na istoku pretežno oblačno povremeno sa susnježicom i snijegom, osobito u istočnoj Slavoniji, Baranji i Srijemu. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, a temperatura oko 4.

U gorju umjereno do pretežno oblačno, snijeg će do poslijepodneva stati. Uz umjeren vjetar sjevernih smjerova temperatura od 0 do 2. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano i još uvijek vjetrovito, iako će bura postupno slabjeti. Temperatura između 9 i 12.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, oborine će stati, a bura će postupno slabjeti, bit će umjerena do jaka. Temperatura u najtoplijem dijelu dana između 10 i 14.

Prognoza za vikend

U unutrašnjosti za vikend promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U nedjelju i ponedjeljak ujutro može biti mjestimične magle. Potkraj ponedjeljka na zapadu ponegdje kiša, ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar slab. Jutra hladna uz uglavnom slab mraz. Maksimalna temperatura zraka bez veće promjene.

Na Jadranu subota i veći dio nedjelje pretežno sunčani. Potkraj nedjelje na sjevernom dijelu porast naoblake, u ponedjeljak mjestimice i kiša. U subotu će još puhati umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Tijekom nedjelje zapuhat će jugo i temperatura zraka malo porasti.

Iako u petak može pasti još malo snijega, dnevne temperature bit će posvuda iznad nule, za vikend još i koji stupanj više tako da ne očekujemo novi snježni pokrivač ovih dana. Ipak, jutra će na kopnu biti hladna, dakle s temperaturama ispod nule, a moguć je i mraz. Na moru će biti ugodnije, bit će više sunca. Bura će oslabjeti, a s obzirom da ona jako pojačava osjet hladnoće, i ovih nekoliko stupnjeva više će se jako osjetiti kad bura stane.