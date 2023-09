Jače pogoršanje vremena pred nama: Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva detalje

Jače pogoršanje je pred nama. Stiže nam nova hladna fronta sa zapada koja će destabilizirati atmosferu i donijeti čitav niz neprilika.

U subotu ujutro će biti pretežno do potpuno oblačno. Često uz kišu, pljuskove i grmljavinu koji mogu biti jače Izraženi na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje su moguće nevere.

Najveća mogućnost za sunčana i suha razdoblja je na jugu Dalmacije, na dubrovačkom području, te u istočnoj Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Na obali će puhati jako i olujno jugo, no s pljuskovima će vjetar naglo mijenjati smjer, pa prolazno može biti i lebića, i tramontane, pa i bure.

Na kopnu će puhati slab do umjeren, većinom jugozapadni vjetar.

Temperatura, od 15 do 18, a na obali od 20 do 24 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo priopćenje DORH-a Veliki obrat: Osječki policajac ipak osumnjičen za ubojstvo djevojke



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj potpuno oblačno, često uz kišu, osobito u početku kad može biti jaka i obilna, dok će kasnije popodne i predvečer kiša slabjeti i postupno prestati.

Dan će biti osjetno hladniji, najviša temperatura oko 20 stupnjeva, a dodatno će hladiti umjeren sjeverac koji će prolazno zapuhati.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne sve oblačnije, uz češću i jaču kišu, a mogući su i izraženiji pljuskovi, osobito na zapadu i oko slavonskog gorja.

Prolazno će zapuhati jak vjetar sjevernih smjerova. Temperatura će ovisiti o kiši. Na zapadu gdje počinje ranije, ostat će niža, oko 20 stupnjeva, dok će u Srijemu, Baranji i istočnoj Posavini rasti na vrijednosti od 25 do 30, no s kišom će kasno popodne i tamo zahladnjeti.

Pročitajte i ovo katastrofalni prozori "Odmah smo dotrčali i pomogli susjedima da iziđu": Mještani opisuju strašnu eksploziju zbog koje je peteročlana obitelj ostala bez doma



U Istri i Primorju poslijepodne promjenjivo oblačno. Bit će i sunčanih i suhih razdoblja no lokalno je moguće još pljuskova s grmljavinom.

Zapuhat će umjerena do jaka bura, a temperatura će biti oko 23. U Gorskom kotaru i Lici cijeli dan oblačno i svježe, oko 15 Celzijevih stupnjeva, često uz kišu koja će lokalno biti obilna.



U Dalmaciji i poslijepodne vrlo nestabilno. Pretežno oblačno, uz jače pljuskove, grmljavinu, lokalno i nevere pri čemu je moguća tuča, a na moru i pijavice. Mjestimice će pasti više od 100 litara kiše po četvornom metru! Nakon juga će prolazno zapuhati jak lebić, pa tramontana i bura. Temperatura između 23 i 26.

Tri dana kopno

U nedjelju na kopnu pretežno oblačno, vjetrovito i još hladnije, ispod 20 stupnjeva, povremeno uz još kiše. Zatim, u ponedjeljak postupno smirivanje, kiše tad može biti još samo lokalno, uglavnom u Slavoniji, a poslijepodne će biti više sunca. U utorak, ujutro magla, a danju još sunčanije i toplije.

Tri dana more

Na obali će već u nedjelju biti sunca, iako su i dalje izgledni lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito u Dalmaciji. Puhat će jaka i olujna bura. U ponedjeljak i utorak sunčanije, toplije i većinom suho. Jaka bura slabi u utorak, a temperatura tad ponovno ide iznad 25.

U svakom slučaju, za vikend će nam biti oblačno, hladno i kišovito. Osobito sutra kad će pasti vrlo obilna kiša, a na Jadranu je moguća tuča i pijavice. Uz to, posvuda će biti vjetrovito i osjetno hladnije nego danas.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.